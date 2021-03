Der Bankenskandal habe gezeigt, dass das Burgenland eine derartige Plattform brauche. "In der Korruptionsbekämpfung gibt es viel Luft nach oben", betonte Landessprecher Eduard Posch in einer Aussendung. Die NEOS richten deshalb eine Petition an den Landtag.

Die Plattform solle sich an Landesbedienstete, Bürger und Vertragspartner des Landes richten und ihnen die Möglichkeit bieten, Missstände anonym und vertraulich anzusprechen. Danach solle eine unabhängige Stelle die Meldungen sichten und an die zuständigen Behörden übermitteln, meinte Posch. Neben der Commerzialbank verwies er auch auf "die Steuergeldverschwendung in Millionenhöhe durch das Planungsdesaster beim Krankenhaus Oberwart", Parteifinanzen und intransparente Vergabeprozesse, die eine Whistleblower-Plattform notwendig machen würden.