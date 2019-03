Mit einer Presseaussendung forderte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik die burgenländischen Freiheitlichen dazu auf, klarzulegen, in welcher Verbindung man zu der Identitären Bewegung stehe. Nachdem eine Spende des Neuseeland-Attentäters an die Identitären bekannt wurde, prüft auch die Bundesregierung eine Auflösung der Bewegung.

Petrik erinnert nun an eine Veranstaltung im Juni 2015: Damals hatte der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Vertreter der Identitären zu einem Vortrag nach Eisenstadt geladen. Daran nahm auch der heutige FPÖ-Klubobmann Géza Molnár teil.

Wie auch Petrik festhält, distanzierte sich FPÖ-Chef Hans Tschürtz verbal von den Identitären, „ließ aber dennoch zu, dass Freunde der rechtsextremen Bewegung auf wichtige Posten gesetzt wurden“, so Petrik, die in ihrer Aussendung auf FPÖ-Verbindungen zu den Identitären und (unter Verweis auf die Unschuldsvermutung) auch auf entsprechende Facebook-Postings hinweist. „Die Verharmlosung rechtsextremer Umtriebe und deren Nähe zu terroristischen Akten kann man nicht einfach im Raum stehen lassen“, betont die grüne Landessprecherin.

Heftige Debatten

Darauf nahm auch FPÖ-Klubchef Molnár Stellung und spricht dabei von „durchgeknallten“ und „verleumderischen Hirngespinsten“: „Eine Verbindung zwischen Burgenlands Freiheitlichen und dem Attentäter von Christchurch zu behaupten, ist an Niederträchtigkeit nicht zu überbieten.“ Molnár, der mit einer äußerst scharfen Aussendung reagierte meint, es gäbe keine Verbindung zu den Identitären.

Dass er selbst bei der Veranstaltung im Jahr 2015 war, kommentierte Molnár damit, dass es nicht verboten sei, an einem Vortrag teilzunehmen: „Es hat aus damaliger Sicht überhaupt nichts dagegen gesprochen und ich selbst habe noch den Verfassungsschutz in den Saal dazugebeten, der nichts zu beanstanden hatte und vor allem auch deshalb dort war, um die Veranstaltung auch vor gewaltbereiten Linken zu schützen“, so Molnár gegenüber der BVZ.

Die „persönlichen Untergriffe“ will Petrik nicht kommentieren, sie meint auf BVZ-Anfrage: „Herr Molnár reagiert in gewohnt freiheitlicher Rhethorik: Etwas zu behaupten, das niemand sagte und sich dann darüber beschweren. Meine Aussagen über die Nähe einzelner freiheitlicher Funktionäre zu Identitären kann ich gerne durch entsprechende Screenshots belegen.“

Molnár hielt indes fest, dass Petrik „ab dem heutigen Tage in keiner Weise mehr ein politischer Partner“ der FPÖ sein werde. Die Grünen haben das in der Vergangenheit schon selbst öfters betont.