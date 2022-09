Wald & Wein: EU greift wieder ein

Werbung

Betroffen von der Verschärfung im Pflanzenschutz wären im Burgenland immerhin 25 Prozent der Landesfläche – und damit auch die dortige Landwirtschaft, vor allem rund um den Neusiedler See sowie in den Bezirken Oberwart und Güssing. Konkret soll die Verwendung chemischer Pflanzenschutzmittel laut Plan der EU-Kommission bis 2030 zu 50 Prozent reduziert werden und in Natura-2000-Gebieten eben zur Gänze.

Wie und wann genau eine solch strengere Verordnung in Kraft treten würde, ist offen. Und natürlich hat das EU-Parlament das letzte Wort. Deshalb macht ÖVP-Europa-Parlamentarier Christian Sagartz schon jetzt Stimmung für einen Fraktions-übergreifenden Gegenvorschlag.

„Ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln ohne Alternativen und Übergangslösungen hätte katastrophale Auswirkungen auf unsere Lebensmittel-Produktion“

Christian Sagartz

Niemand habe etwas gegen Umweltschutz, aber: „Ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln ohne Alternativen und Übergangslösungen hätte katastrophale Auswirkungen auf unsere Lebensmittel-Produktion“, verweist Sagartz auf die bereits bestehenden strengen Auflagen. Neben dem Wein-Anbau wäre von einem Verbot nämlich auch der Ackerbau direkt betroffen.

Über Fraktionen hinweg wurde in Straßburg auch zu einem anderen Thema ein Gegenvorschlag geschmiedet: Die Richtlinie zur erneuerbaren Energie brachte nämlich die Frage aufs Tapet, ob das Verbrennen von Holz und Biomasse als nachhaltig gelten darf. Mit dieser Frage verbunden ist in Österreich nicht nur die Förderung, sondern auch das Erreichen der Klimaziele.