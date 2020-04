BVZ: Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation aus Sicht der Pflege-Einrichtungen?

Oswald Klikovits: Unsere Pflegearbeit ist schon unter normalen Umständen sehr herausfordernd und durch die Corona-Krise ist die Anspannung natürlich noch deutlich gesteigert. Schließlich kämpfen wir gegen einen unsichtbaren Feind, der die von uns betreuten, meist betagten Personen ganz besonders gefährdet.

Trotzdem, die Pflegeorganisationen funktionieren. Unsere Mitarbeiterinnen sind gewohnt, mit Krankheit und Ansteckungsgefahr umzugehen. Probleme haben da eher die Angehörigen, die sich jetzt ebenfalls an strenge Regeln halten müssen und unsere Bewohner, die unter der Einsamkeit in der Isolation besonders leiden. Mit modernen Kommunikationsmitteln versuchen wir ein wenig Kontakt zu den Angehörigen herzustellen.

Was ist nötig, um den Bewohnern und Mitarbeitern ausreichend Schutz zu gewähren?

Zum einen darf uns natürlich die Schutzkleidung nicht ausgehen. Wir als Hilfswerk haben hier entsprechend langfristig vorgesorgt. Gottseidank, denn die Mittel, die uns vom Land zugeteilt werden, wie Masken und Handschuhe, zeigen die Realitätsferne im Pflegebereich. Bei der ersten Lieferung haben wir ganze 40 Schutzmasken erhalten – für bis zu 3500 Einsätze pro Woche allein in der mobilen Pflege.

Zum zweiten bräuchten wir aber dringend mehr Tests. Wir konnten als ARGE Heime beim Land nach einigen Diskussionen durchsetzen, dass Personen, die aus den Spitälern in ein Pflegeheim kommen sollen, vorher entsprechend auf Corona-Infektion getestet werden. Wir brauchen aber auch dringend für unsere Mitarbeiter in der mobilen Pflege bei Verdachtsfällen möglichst lückenlose Tests. Diese sind nämlich viel weniger geschützt als ihre Kolleginnen und Kollegen in den Heimen.

Flächendeckende Tests für Bewohner und Mitarbeiter wurden aber bereits seitens des Landes angekündigt.

…obwohl wir ersucht haben, Tests nur im Verdachtsfall durchzuführen, denn das sind nur Momentaufnahmen, die am nächsten Tag schon nicht mehr stimmen können. Wir wünschen uns ab Mai Testungen, die den Immun-Status feststellen. Nur dies macht Sinn für unsere Planbarkeit und Organisation.

Wie lange können die Maßnahmen in der Pflege aufrecht erhalten werden?

Auch wenn es banal klingt, aber die besonderen Vorsichtsmaßnahmen, sowohl in der mobilen Pflege, als auch in den Heimen, müssen solange wie nötig aufrecht erhalten werden. Wir dürfen also speziell in der Pflege der Risikogruppen nicht zu rasch auf die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen verzichten. Wir sehen natürlich, dass die außerordentliche Situation in den Heimen für die Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer belastender wird, aber wir dürfen kein Risiko eingehen. Hier würden wir uns als ARGE eine Abstimmung mit dem Land für eine schrittweise Öffnung mit gemeinsamen Regeln wünschen.

Wie sehen Sie die Lage im Hinblick auf Pflegekräfte aus dem Ausland?

Die Pflege im Burgenland wäre ohne ausländische Mitarbeiter derzeit nicht aufrecht zu erhalten. Das sollte der Politik mehrfach zu denken geben. Zunächst, dass die Pflege systemrelevant für unsere Gesellschaft ist und auch entsprechend behandelt werden muss. Parteipolitische Experimente, wie die Verteufelung privater Organisationen, sind objektiv betrachtet völlig unangebracht, wenn es um derart grundlegende Bedürfnisse der Menschen geht, wie es die Pflege im Alter und bei Krankheit nun einmal ist.

Die ausländischen 24-Stunden-Betreuerinnen, die ausschließlich private Personenbetreuerinnen sind oder von privaten Agenturen vermittelt werden, sind genauso wenig verzichtbar, wie alle übrigen privaten Organisationen, Heimträger und mobilen Pflegeanbieter. Was täten wir jetzt und vor allem auch die aktuellen Politiker, ohne diese Privaten, die sie noch vor kurzem abschaffen wollten? Das Land wäre komplett überfordert! Das hat die Landesregierung jetzt hoffentlich endlich kapiert, wenn sie diese privaten Pflegekräfte jetzt sogar per Luftbrücke holt und mit 500 Euro Prämie zusätzlich vergoldet, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übrigens vom Land heute noch nicht zugesagt bekommen haben.

Was lernt man aus der Krise?

Eine Krise legt immer Stärken und Schwächen eines Systems offen. Wir weisen schon seit 2016 auf den sich immer mehr verschärfenden Pfleger-Notstand hin. Passiert ist bislang leider wenig. Uns fehlen daher nach wie vor dringend benötigte Mitarbeiter, um den pflegerischen Bedarf im Burgenland voll abdecken zu können. Und die finanzielle Abgeltung dieser Leistungen durch das Land hat zuletzt auch nicht mehr die tatsächlichen Kostensteigerungen, etwa bei den Kollektivverträgen, abgedeckt.

Dass wir in dieser Situation eine plötzlich auftretende Krise trotzdem gut meistern, liegt an der Qualität unserer Kolleginnen und Kollegen, denen man für ihren Einsatz und ihre Disziplin nicht genug danken kann. Die Professionalität, die hier gezeigt wird, muss auch weiter im Vordergrund stehen und die garantieren am besten die Pflegeorganisationen, die sich seit Jahrzehnten um die Pflegebedürftigen kümmern. Dass im Burgenland die Pflege ausschließlich von privaten gemeinnützigen Vereinen oder privat organisiert ist, kann kein Hindernis, sondern muss eher Hinweis sein. Die Krise hat auch gezeigt, dass kleinere Heime krisenresistenter sind als große. Die Einheiten sind leichter überschaubar und zu versorgen. Weniger Bewohner ermöglichen eine direktere und persönlichere Betreuung.

Was braucht man aus Sicht der Pflege-Einrichtungen?

Kurzfristig stellen uns die diese Woche einsetzenden Lockerungsmaßnahmen bei den Ausgangsbeschränkungen vor allem in den Seniorenpensionen vor ein neuerliches Problem. Denn damit droht eine zweite, allgemeine Infektions-Welle und dadurch steigt auch die Gefahr einer Einschleppung des Virus. Es sollte daher klare und möglichst einheitliche Vorgaben seitens der Behörden geben, wie hier vorzugehen ist. Auch müssten Tests zwingend erfolgen, wenn dies von einem Pflegeheim gewünscht wird. Weiters muss den Pflegeorganisationen der durch die Corona-Krise deutlich gestiegene Aufwand abgegolten werden, sonst sind diese existenziell gefährdet. In der mobilen Pflege wurden – nicht zuletzt auf Wunsch des Landes – viele Pflegebesuche abgestellt, um mögliche Virusübertragungen zu vermeiden.

Gleichzeitig mussten wir aber möglichst viel Personal für den Krisen-, sprich Infektionsfall bereithalten. Ich habe gelesen, dass das Land 30 Millionen Euro für heimische Betriebe, die von der Krise betroffen sind, bereitstellt. Ich erwarte mir, dass die Pflegeorganisationen ebenfalls entsprechend bedacht und ihre krisenbedingten Ausfälle abgegolten werden. Langfristig wünschen wir uns im Pflegebereich eine Zusammenarbeit von Behörde und Organisationen auf Augenhöhe. Wir wissen, wie Pflege geht, was die Probleme sind und wie die möglichen Lösungen ausschauen. Die Politik sollte sich endlich unserer Expertise bedienen und sich unsere Erfahrungen zunutze machen.