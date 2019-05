Zudem soll das Pilotprojekt "Neues betreutes Wohnen" für die Pflegestufen eins bis vier umgesetzt werden, erläuterte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Freitag.

Bei dem Pilotprojekt entstehen Wohneinheiten im Nahbereich zu einer stationären Einrichtung oder zum Standort eines mobilen Anbieters. Die Anwesenheit von Diplomiertem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Pflegeassistenten und Heimhilfen am Tag, sowie die Rufbereitschaft einer Diplompflegefachkraft in der Nacht solle den Menschen die Gewissheit geben, in jeder Situation einen kompetenten Ansprechpartner zu haben, so Illedits. Sie gewährleiste die erforderliche Hilfe und Unterstützung: "Gleichzeitig bleibt ein selbstbestimmtes Leben gewahrt."

"Pflege- und Betreuungsplätze sollen an sieben Standorten entstehen"

Verwirklicht werden soll das Projekt zunächst in den Bezirken Neusiedl am See und Mattersburg. Im Bezirk Mattersburg seien die Gemeinden Rohrbach und Schattendorf bereits als fixe Partner an Bord. Dort entstünden jeweils zehn Wohneinheiten, die ausgehend vom Draßburger Pflegekompetenzzentrum bedient werden sollen.

Die neuen Pflege- und Betreuungsplätze sollen in der Versorgungsregion an sieben Standorten entstehen: In Eisenstadt wird ein Heim mit 60 stationären Plätzen neu errichtet, davon sind zwölf für behinderte Menschen vorgesehen. Weiters sollen zehn teilstationäre Plätze eingerichtet werden, davon sechs für Kurzzeitpflege. Das bestehende Altenwohn- und Pflegeheim in Draßburg wird um 24 auf 60 Plätze aufgestockt und erhält außerdem sechs Plätze zur Kurzzeitpflege.

In Hornstein, Sieggraben und Loipersbach ist der Bau von Seniorentageszentren mit jeweils zehn teilstationären Plätzen vorgesehen, berichtete Illedits. Für weitere zehn teilstationäre Plätze sei der Standort noch offen.

An den Plänen des Landes gibt es aber auch Kritik wie etwa von Seiten des Hilfswerks und der ÖVP, die BVZ hat berichtet.