Was sind uns Alte und Kranke wert?

Anlässlich des dritten Geburtstages, zogen Landesrat Leonhard Schneemann, Geschäftsführerin Klaudia Friedl und Pflegekoordinatorin Manuela Blutmager eine Bilanz über die landeseigene PSB (Pflegeservice Burgenland GmbH). Über sie können sich Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, vom Land Burgenland anstellen lassen. Derzeit nehmen diese Möglichkeit 222 Burgenländer (zu 75 Prozent sind es allerdings Burgenländerinnen) in Anspruch.

Insgesamt waren es bereits über 300 Angestellte – nach dem Mindestlohnmodell von 1.700 Euro auf Vollzeitbasis. Das angestellte Familienmitglied ist im Schnitt 52 Jahre alt, am häufigsten sind die Pflegefälle in Stufe drei oder vier zu finden, nur zu neun Prozent sind diese in den schwersten Pflegestufen sechs bis sieben. 24 Prozent der Angestellten kümmern sich übrigens nicht um ihre Eltern oder Großeltern, sondern um ihre Kinder, die eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben.

Foto: BVZ

Die Ausgaben für Sozialleistungen sind beträchtlich gestiegen; dazu bringt die nächste Landtagssitzung eine Debatte zum Prüfbericht des Rechnungshofes. Und in diesem Zusammenhang kritisierten ÖVP- Klubchef Markus Ulram und Mandatar Thomas Steiner als Rechnungshof-Ausschuss-Obmann neuerlich das Anstellungsmodell des Landes: keine Abgeltung von Überstunden und offene Fragen im Arbeitsrecht und beim Urlaub stehen auf der Kritik-Liste der ÖVP – und teilweise auch auf der des Landesrechnungshofes.

Punkte, die nun auch abgearbeitet werden, wie es seitens des Landes heißt. Eine „Ideenwerkstatt“ gibt auf www.burgenland.at ab sofort auch online die Möglichkeit zur Mitbestimmung.