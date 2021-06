Den Weg zur Klimaneutralität geht die Diözese Eisenstadt gemeinsam mit Energie Burgenland – ein Projekt mit Vorbildwirkung: „Wir hoffen, dass viele diesem Weg folgen werden“, sagten Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics und Energie-Burgenland-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma. Moderiert von Dominik Orieschnig, dem Leiter des Bischöflichen Sekretariates, wurden die Pläne am Mittwoch in Eisenstadt präsentiert.

Die Initiative umfasst mehrere Bereiche. Zum einen wurde seitens der Diözese das Potenzial für neue Photovoltaik-Flächen erhoben: 100 „kirchliche Dächer“ – etwa Pfarrhöfe oder Heime – werden evaluiert, dazu kommen 16 Freiflächen.

Das erste Dach-Projekt mit einer Photovoltaik-Anlage wird am Gymnasium der Diözese Eisenstadt umgesetzt, das erste Flächen-Projekt mit dem Martinus-Sonnenpark in Nickelsdorf. Über die bereits bekannte Plattform www.weiterdenker.at können sich Kundinnen und Kunden beteiligen und PV-Paneele anmieten. Insgesamt wurde ein Potenzial von 1.800 Kilowatt (Dächer) und 70 Megawatt (Freiflächen) erhoben.

Auf dem E-Roller zur Klimaneutralität

„Die Kirche befasst sich heute natürlich auch mit Umwelt-Themen und Themen der Zeit“, betonte Bischof Zsifkovics bei der Präsentation, „auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir alle in diesen Fragen beim Lebensstil ansetzen müssen. Daher haben wir diese Kooperation gestartet.“

Wolfgang Millendorfer

Vorstandsvorsitzender Sharma sagte dazu, dass man die Menschen auf diesem Weg mitnehmen werde: „Dass die Diözese so fortschrittlich vorgeht und ein gesamtheitliches Konzept erarbeitet hat, ist vorbildhaft.“

Weitere Säulen umfassen einen teilweisen Umstieg auf Fernwärme und E-Mobilität. Hinzu kommt die soziale Komponente: Über die Energie-Burgenland-Bonuspunkte können Kundinnen und Kunden für Projekte in der Partner-Diözese in Kerala in Indien spenden.

Im Anschluss an die Präsentation übergab die Energie Burgenland das erste Elektro-Auto an Bischof Zisfkovics und die Diözese. Vorstandsvorsitzender Sharma hatte dabei auch noch eine Überraschung im Kofferraum: Er überreichte dem Bischof zusätzlich einen E-Roller, der sofort großen Anklang fand. Im Bischofshof wurden prompt die ersten Runden gedreht.