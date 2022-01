Kampf gegen die Omikron-Welle

Omikron hat das Burgenland erreicht, mit weit über 100 aktiven Fällen ist die neue Virus-Variante längst auf dem Vormarsch. Die Vorbereitungen für die angekündigte Infektions-Welle haben vor Weihnachten begonnen; einen Tag vor der Maßnahmen-Verkündung des Bundes gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Vorkehrungen im Land bekannt.

Der neue Maßnahmenplan setzt auf das konstante Impf-Angebot, aufgestockt mit einer weiteren Gemeinde-Tour, auf eine Erweiterung der Test-Kapazitäten sowie auf den Schutz kritischer Infrastruktur. Um zu verhindern, dass Personal in Spitälern und Pflegeheimen sowie im Landesdienst aufgrund von Omikron und Quarantäne zu großen Teilen ausfällt, werden tägliche Antigen-Tests und bis zu drei PCR-Tests pro Woche zur Regel. Weiteren Betrieben, die zur kritischen Infrastruktur zählen, werden die benötigten Testkapazitäten seitens des Landes zur Verfügung gestellt, erklärte Doskozil.

PCR-Auswertung im „eigenen“ Labor

Wie bereits angekündigt, werden etliche PCR-Tests auch im Land ausgewertet: Gemeinsam mit dem Pharma-Unternehmen Sanochemia wurde ein Labor eingerichtet, um rasch auf Verdachtsfälle und hohe Infektionszahlen reagieren zu können. Zuletzt wurden bereits die Tests der sechs BITZ-Standorte hier ausgewertet; mit Spitzen von bis zu 2.000 Tests pro Tag.

Was die endgültigen Auswirkungen der Omikron-Welle angeht, kann man sich indes zwar auf Daten aus anderen Ländern stützen, konkrete Vorhersagen sind aber unmöglich.

In den burgenländischen Krankenhäusern laufen die Vorkehrungen ebenfalls bereits seit Dezember, wie auf BVZ-Anfrage bestätigt wird. Ein mehrstufiger Plan zielt sowohl auf die Aufrechterhaltung der Versorgung als auch auf den Schutz des Personals vor allzu großen Ausfällen ab.

Dass die Impfung im Fall von Omikron ebenso gegen schwere Verläufe wirkt, wird von wissenschaftlicher Seite immer wieder betont. In diesem Zusammenhang erinnert Doskozil daran, dass jeder und jede Zweite im Land bereits den dritten Stich erhalten hat. Die Bedeutung des „Boosters“ unterstreicht im BVZ-Gespräch auch Impf-Berater Herbert Weltler: „Das Burgenland ist hier so gut aufgestellt wie die Spitzenländer in Europa. Wir müssen aber dranbleiben.“

