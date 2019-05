Fünf Parteien treten im Burgenland am 26. Mai zur EU-Wahl an – im Rahmen einer Podiumsdiskussion des Europaforums an der Fachhochschule in Eisenstadt legten die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten am Donnerstagabend ihre Standpunkte dar. Nach der Begrüßung durch Europaforum-Präsident Franz Steindl und FH-Geschäftsführer Georg Pehm diskutierten Christian Dax (SPÖ), Christian Sagartz (ÖVP), Josef Graf (FPÖ), Irmi Salzer (Grüne) und Anna Bozecski (NEOS) unter der Leitung von BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch Themen wie EU-Förderungen, Klimaschutz, Bildung oder Migration. Der Ton blieb dabei sachlich, im Detail gab es aber auch parteipolitische Kritik.

Dass das Burgenland „am meisten von den Förderungen profitiert hat“, darüber waren sich alle einig. Ebenso darüber, dass eine hohe Wahlbeteiligung nur im Interesse aller Gruppierungen sein könne. Als „Burgenlands Stimme in Europa“ wollen Christian Dax und Christian Sagartz den Sprung ins Europäische Parlament schaffen, Josef Graf will jene ansprechen, „die der EU gegenüber kritisch eingestellt sind“. Nach dem „Betriebsunfall“ bei den Nationalratswahlen, so Irmi Salzer, ist das Ziel der Grünen der Einzug ins Parlament. Anna Bozecski verwies auf die vielzitierte „Richtungsentscheidung“ und betonte, „dass die großen Ziele nur gemeinsam bewältigt werden können“.

Polit-Debatten um Klimafragen

In der Herangehensweise gibt es durchaus große Unterschiede, wie etwa die Diskussion um den Klimaschutz zeigte. Alle waren sich zwar einig, dass dieser von den Menschen verursacht werde, FPÖ-Kandidat Graf meint jedoch, „nur zu fünf Prozent“, weshalb es falsch wäre, „noch mehr Maßnahmen zu setzen, die der Wirtschaft schaden“. Grünen-Kandidatin Salzer widersprach heftig und betonte: „Für Konzepte ist es längst zu spät. Es muss sofort etwas getan werden.“ NEOS-Landesgeschäftsführerin Anna Bozecski meinte, Österreich und Europa allein könnten das Klima nicht retten, „da brauchen wir schon die ganze Welt“.

Dax und Sagartz nahmen den Klimaschutz auch zum Anlass für „landespolitische“ Diskussionen. Aus Sicht der ÖVP kritisierte Sagartz das Raumplanungs-Gesetz, das größere Verkaufsflächen für Einkaufszentren vorsieht, und bemängelte einzelne Schritte der „Bio-Wende“. Dax widersprach und hielt aus Sicht der SPÖ dagegen, dass auch bei den Landwirten und Konsumenten Bewusstsein geschaffen werden müsse; zudem sei das Burgenland in Bereichen wie der erneuerbaren Energie „längst Vorreiter“.

Ähnlich kontroversiell verlief die Debatte zu Migrationsfragen. Vonseiten der FPÖ warnte Graf „vor einem Asylchaos wie 2015“, Grünen-Kandidatin Salzer meinte: „Grenzen dicht – das ist Europas nicht würdig.“ Bozecski verwies auf das NEOS- Modell der „qualifizierten Zuwanderung für den Arbeitsmarkt“. Sagartz betonte, der ÖVP gehe es darum, dass Wirtschaftsflüchtlinge Kriegsflüchtlingen „nicht die Plätze wegnehmen“. Auf die Kritik, dass die SPÖ in der Migrationsfrage keine „einheitliche Linie“ habe, konterte Dax: „Bei uns werden auch andere Meinungen zugelassen, eine Linie finden wir dann immer.“

Auch persönliche Fragen beantworteten die Kandidatinnen und Kandidaten – etwa zur Frage, ob sie sich selbst als „Klimasünder“ sehen oder im Word-Rap, der zum Abschluss auch für einige Lacher sorgte.

Mehr zur Podiumsdiskussion lest ihr am Mittwoch in der BVZ.