„Unsere Welt bewegt sich schneller – und wir müssen rascher reagieren“

Der Lehrermangel ist im Burgenland laut Bildungsdirektion noch zu bewältigen, die Pensionierungswelle steht aber bevor.

Wir haben einen Lehrerinnen- und Lehrerbedarf, das ist keine Frage. Aber genau deshalb haben wir ein umfangreiches Paket auf Schiene gebracht, denn es war mir von dem Moment an, in dem ich Minister geworden bin, klar, dass das eine der großen Herausforderungen in meinem Ressort ist. Die Offensive unter dem Titel „Klasse Job“ umfasst mehrere Bereiche. Wir müssen zunächst kurzfristig dafür sorgen, den Bedarf abzudecken. Ja, man hat gewusst, dass es zur Pensionierungswelle kommt, aber das war im Großen und Ganzen abdeckbar. Nicht zuletzt durch die Pandemie ist die Zahl jener Personen gestiegen, die früher als erwartet in Pension gehen; zum anderen ist der Wunsch nach Teilzeit gestiegen, auch bei jungen Menschen, die in den Beruf einsteigen. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, aber all diese Dinge haben dazu geführt, dass der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern nach der Pandemie größer als erwartbar war. Das geht aber nicht nur Österreich so, das ist in Mitteleuropa überall gleich.

Welche Rezepte hat nun die Politik?

Zum einen versuchen wir, den kurzfristigen Bedarf möglichst effizient abzudecken, wir haben im Personalmanagement einiges geändert und die Bewerbung bundesweit vereinheitlicht und digitalisiert. Damit können wir auch erkennen, wo es besonderen Bedarf gibt. Zum anderen haben wir vermehrt auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gesetzt, das aber mit öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis, strengem Auswahlverfahren und fachdidaktischen Schulungen. Das System hat sich seit vergangenem Herbst bewährt, heuer haben sich über 600 Personen gemeldet, wir haben insgesamt bereits 1.000, die das Verfahren positiv absolviert haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt waren Überlegungen, um den Beruf attraktiver zu machen. Dabei haben wir uns nach umfangreichen Gesprächen dazu entschlossen, die Lehramtsstudien völlig neu aufzustellen und die Absolventinnen und Absolventen mit einer um ein Jahr verkürzten Studienzeit schneller ins System zu bringen.

Welche Resonanz ist da bereits erkennbar?

Wir haben gesehen, dass man in der Ausbildung auch einiges straffen und Praxisinhalte anders positionieren kann. Wir erwarten uns durchaus Zunahme am Interesse an den Lehramtsstudien. Zugleich wurde auch eine umfangreiche Imagekampagne gestartet. Denn wenn wir wollen, dass junge Leute sich für den Beruf begeistern, dann müssen wir ihnen auch vermitteln, was für ein spannender und schöner Beruf das ist, und zugleich auch, welche Herausforderungen er mit sich bringt.

Zum Stichwort Quereinsteiger – da hat die Gewerkschaft im Burgenland zuletzt Kritik geübt, dass deren Einsatz nicht in allen Bereichen Sinn mache und dass man auf lange Sicht auf umfassend ausgebildete Lehrkräfte setzen müsse. Verstehen Sie diese Kritik?

Natürlich muss der Hauptteil des Unterrichts durch die Personen getragen werden, die diese Ausbildung haben, das ist gar keine Frage. Man muss dazusagen, dass die Zahl jener, die über den Quereinstieg kommen, im Verhältnis zu den Lehrerinnen und Lehrern, die ein entsprechendes Studium absolviert haben, im einstelligen Prozentbereich liegt. Das ist im Vergleich eine kleine Zahl, aber eine wichtige Ergänzung. Ich sehe das auch deshalb positiv, weil diese Personen aus einem anderen Bereich, einer anderen Lebenserfahrung kommen, und dadurch einen Schulalltag auch positiv bereichern. Und, wie gesagt, gibt es ein strenges Auswahlverfahren mit Eignungstest, persönlichen Gesprächen und standardisierten Tests, damit auch gewährleistet ist, dass nur entsprechend qualifizierte Personen das ergreifen können.

Beim Besuch in Eisenstadt war Minister Martin Polaschek mit Bürgermeister Thomas Steiner auch zu Gast im Kindergarten Krautgartenweg, wo in der "MINT-Ecke" experimentiert wird. Foto: Privat, Bürgermeisterbüro

Generell wird immer darauf hingewiesen, dass Schule heute viel mehr Bereiche abdecken muss, als das bloße Lernen – bis hin zu Sozialfragen und Digitalisierung. Wie sehr braucht es da eine neue Herangehensweise oder andere Ausrichtung von Lehrplänen?

Die Lehrpläne sind immer ein großes Thema, und man muss vorausschicken, dass in Österreich die Tradition so aussieht, dass sie alle zehn bis 15 Jahre mit einem sehr aufwändigen Prozess geändert werden. Mein Vorgänger hat einen solchen Überarbeitungs-Prozess dankenswerterweise noch einmal eingeleitet, und diese Lehrpläne werden heuer in Kraft treten. Und sie enthalten auch durchaus gute Neuerungen, etwa zur Kompetenzorientierung und fächerübergreifende Themen. Aber es war für mich von Anfang an auch ganz klar: Wir müssen hier rascher reagieren können. Unsere Welt bewegt sich deutlich schneller als in Zehn- oder 15-Jahres-Rhythmen. Ich habe daher ein grundlegend neues System eingeführt, damit Lehrpläne punktuell rascher geändert werden können. Damit werden wir auch rascher reagieren und rascher anpassen können.

Was wäre ein klassisches Beispiel für eine solch rasche Änderung?

Denken wir nur an die Digitalisierung: Die Schule des Jahres 2023 ist mit der Schule vor 2020 nicht zu vergleichen. Aber nicht nur auf Basis der Pandemie, sondern wenn man allein an künstliche Intelligenz denkt. Das wird sich auf vielfache Weise auf den Unterricht auswirken, im Positiven wie im Negativen. Wir werden vielfältige Möglichkeiten haben, aber auch Herausforderungen. Das wird sich auch in Lehrplänen niederschlagen, da müssen wir rascher reagieren. Ein weiteres Beispiel ist, dass Themen wie die geistige Landesverteidigung verstärkt eingeführt wurden. Kein Mensch hätte sich vor eineinhalb Jahren gedacht, dass es auf europäischem Boden wieder so eine Art von Krieg geben könnte. Das bedeutet aber auch, dass wir den jungen Menschen vermitteln müssen, was das für uns bedeutet, wie Europa sich aufstellt und was Neutralität bedeutet.

Zu den klassischen Bildungsinhalten: Wie beurteilen Sie das Bildungsniveau in Österreich?

Österreich ist ein Land, in dem sehr viele kluge Menschen tätig sind, die auf innovative und kreative Weise zum Wohlstand beitragen. Das reicht vom Kleinbetrieb bis in die Spitzenforschung. Nachdem Österreich auch ein Land ist, das keine großen Rohstoffvorkommen aufweisen kann, müssen wir darauf achten, dass die Klugheit, die Kreativität der Menschen gefördert wird. Und ja, wir haben zum Teil das Thema, dass junge Menschen in den Arbeitsmarkt wollen, die aber nicht über entsprechende Grundkenntnisse verfügen. Deshalb bin ich dafür, dass wir in Österreich eine Bildungspflicht einführen. Das ist auch Teil des Regierungsprogramms, dass Menschen das Bildungssystem erst dann verlassen, wenn sie über entsprechende Basiskenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathematik verfügen. Weil sie das in einem Lehrberuf genauso brauchen, wie im praktischen Leben. Aber wir können auf unsere Schulen und unsere Kinder wirklich stolz sein, weil sehr viel Gutes passiert.

Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass das Bildungssystem krankgejammert wird. Was ärgert Sie da am meisten?

Es ärgert mich am meisten, wenn aufgrund von Einzelfällen so getan wird, als ob das gesamte Bildungssystem schlecht sei. Wir haben 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche, die jeden Tag in die Schule gehen. Wir haben fast 120.000 Lehrerinnen und Lehrer, die sich jeden Tag mit voller Energie einsetzen. Dass nicht immer alles gut funktioniert, und dass das Bildungssystem in einer ständigen Reform sein muss, das ist klar. Aber es ist im Großen und Ganzen ein sehr gutes System. Wir haben höchst engagierte, qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, wir haben sehr moderne und toll ausgestatte Schulen. Der Ausbau mit W-Lan liegt bei fast 100 Prozent, wir haben sehr viele Schulen, die den Klimastandards entsprechen. Wir sind ein Land, in dem jedes Kind ab der fünften Schulstufe für einen Selbstkostenbehalt von 100 Euro ein eigenes digitales Endgerät bekommt. Es wurden mittlerweile über 270.000 Geräte ausgeliefert, und damit haben wir auch ein Bildungssystem, das keiner Zwei-Klassen-Gesellschaft entspricht.

Wir haben ein sehr motivierten 15-jährigen Praktikanten, und den haben wir gefragt: „Was würdest du den Herrn Minister fragen?“ Er hat gesagt, dass in seiner Generation das Internet beinahe schon eine Bedrohung ist, dass viele Klassenkameraden von Cyber-Mobbing betroffen sind. Wie kann man den Kindern Werkzeuge dagegen mitgeben?

Die digitale Grundbildung ist genau deshalb ein wichtiges Unterrichtsfach, in dem nicht nur Dinge wie Coding vermittelt werden, sondern auch die Gefahren der Digitalisierung. Das ist ohne Frage ein ganz wichtiges Thema. Digitale Grundkenntnisse sind schon Inhalte in der Primarstufe, denn wir müssen schon Kindern in der Volksschule einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Digitalisierung vermitteln: Cyber-Mobbing und auch Fake-News sind da wichtige Themen.

In Deutschland hört man immer häufiger von Gewalt an Pädagogen. In Österreich ist dieses Problem nicht so präsent. Warum ist Österreich da eine Insel?

Man merkt generell, dass die Zeiten anders geworden sind. Wir hatten auch in Österreich einige wenige Fälle, aber das ist mehr Thema im urbanen Bereich. Wir sehen aber generell die Herausforderung, dass Kinder und Jugendliche aus der Pandemie heraus verstärkten Betreuungsbedarf haben. Genau aus diesem Grund haben wir das psychologische Unterstützungspersonal verdoppelt und die Zahl der Schulpsychologinnen und -psychologen um 20 Prozent erhöht; das ist das erste Mal seit 20 oder 30 Jahren, dass sich hier etwas tut. Und wir werden weiterhin sehr genau darauf achten müssen, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Wir merken generell, dass die Stimmung in der Gesellschaft angespannter ist, dass die Aggressionen zunimmt. Wir verfolgen das natürlich auch im Bildungsbereich sehr genau.

Im Burgenland ist auch die Adipositas-Rate bei Kindern und Jugendlichen die höchste in Österreich. Was kann die Schule hier für mehr Gesundheit machen?

Wir achten in den Bundesschulen sehr darauf, dass gesundes Essen, regionale Produkte und vermehrt auch vegetarische und vegane Alternativen angeboten werden. Besonders wichtig ist natürlich die Bewegung, deshalb haben wir zusammen mit dem Sportminister die tägliche Bewegungseinheit in zehn Modellregionen gestartet. Das bedeutet aber nicht „tägliche Turnstunde“, denn eine solche wäre schon von der Logistik und von den Ressourcen her unmöglich. Es geht einfach darum, den Kindern und Jugendlichen das Thema Bewegung auf vielfältige Art und Weise näherzubringen und sie zu motivieren. Das Ziel ist es, diese Regionen auszuweiten und flächendeckend umzusetzen.

Eine letzte Frage noch beim Stichwort regionale Lebensmittel: Im Burgenland wird ja der Bio-Anteil an den Schulen konstant angehoben. Inwieweit findet generell die Abstimmung mit dem Bildungsministerium statt? Wie gut ist der Kontakt zur Landesregierung?

Ich bin mit Bildungslandesrätin Winkler ebenso in regelmäßigem Austausch wie mit der Bildungsdirektion. Wir haben ja alle das Ziel vor Augen, den Kindern und Jugendlichen die besten Bildungschancen und zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern die besten Bedingungen zu ermöglichen. Und da ziehen wir alle an einem Strang.