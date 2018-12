"Entweder schaffen wir es in die Regierung, oder es gibt Rot-Blau weiter. Dann ist es umso wichtiger, eine noch stärkere Opposition zu haben", hielt Steiner fest. Man werde alles tun, um überhaupt einen Anspruch stellen zu können: "Denn wenn ich als Partei von den Wählerinnen und Wählern schwächer gemacht werde, dann sehe ich den Anspruch für eine Regierungsverantwortung zum Beispiel nicht", stellte der ÖVP-Obmann klar. Bei der Wahl 2015 hatte die ÖVP 5,54 Prozentpunkte eingebüßt und war auf 29,08 Prozent Stimmanteil gekommen.

Es gebe viele Themen, welche die derzeitige rot-blaue Landesregierung entweder versäumt habe - oder wo sie eine Politik mache, die nicht der heutigen Zeit entspreche. Etwa, was Transparenz betreffe: "Was da an Verheimlichen passiert, das passt einfach nicht mehr in eine moderne Zeit."

Versäumnisse zu verantworten habe die Landesregierung "ganz offensichtlich im Pflegebereich": Der Bedarfs- und Entwicklungsplan liege bis heute nicht auf dem Tisch. Gleichzeitig fehle es massiv an Pflegebetten, argumentierte Steiner: "Wir haben sicherlich 250 bis 300 Betten zu wenig im Burgenland". Es gebe "riesige Wartelisten", betroffen seien Menschen der Pflegestufe Vier und höher. Mit einer von der SPÖ angekündigten Arbeitsgruppe sei es nicht getan, man müsse "die Dinge auf den Weg bringen".

"Bei jeder Kritik auch einen Vorschlag machen"

Insgesamt merke man, "dass das Burgenland in einigen Bereichen nicht dort ist, wo es sein könnte". Ähnlich verhalte es sich mit dem Wirtschaftswachstum, wo das Burgenland zurückfalle. In der rot-blauen Landesregierung sei es "eigentlich zu einer Sozialdemokratisierung der FPÖ gekommen", kritisierte der ÖVP-Landesparteiobmann. Die Freiheitlichen würden sich "als Mehrheitsbringer der SPÖ" sehen.

Die ÖVP habe mit dem "Plan für das Burgenland" ganz konkrete Vorschläge erarbeitet. Der Anspruch sei, "dass wir bei jeder Kritik auch einen Vorschlag machen", erläuterte Steiner.

Dies habe man in vielen Bereichen getan, etwa bei der Mindestsicherung und beim Gesundheitsthema. "Das wird in der ersten Reaktion von der Regierung immer belächelt, dann wird es verweigert, dann wird es bekämpft und irgendwann wird es dann gemacht". Das sei jedoch "das Los der Opposition", daher müsse man es zur Kenntnis nehmen. Die ÖVP habe auch Vorschlägen der Regierung zugestimmt, "wenn wir überzeugt waren, dass es eine gute Sache ist".

Kritik, wonach die Volkspartei im Landtag "Fundamentalopposition" betreibe, kann Steiner nichts abgewinnen. Opposition sei eine wichtige Rolle in einer Demokratie. "Es ist ganz einfach Aufgabe der Opposition, die Schwächen der Regierung aufzuzeigen und damit sozusagen die Politik zu verbessern." Auch die ÖVP habe im Burgenland anfangs in ihre Rolle finden müssen, "aber das haben wir relativ schnell gemacht".

Thema Pflege steht an erster Stelle

Den designierten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kenne er seit vielen Jahren - auch aus der Zeit, als beide Büroleiter (Doskozil bei Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), Steiner bei Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl (ÖVP), Anm.) gewesen seien. "Wir kennen uns und ich glaube, wir können sicherlich zusammenarbeiten, das ist kein Thema". Dass Doskozil alles, was er sich vorstelle, auch umsetzen könne, glaube er jedoch nicht.

"Das Klima zwischen ÖVP und SPÖ im Burgenland halte ich nicht grundsätzlich für schlecht", stellte Steiner fest. Hier müsse man auseinanderhalten: Die Volkspartei sei in 50 Prozent der Kommunen regierende Partei und damit eine "ganz stark gestalterische Kraft". Auf Landesebene hingegen sei die Regierungsform Rot-Blau und das Regierungsprogramm "etwas, was ich nicht mitvollziehen kann".

Als wichtiges Ziel für 2019 nannte der ÖVP-Politiker, Stärke bei der Europawahl zu zeigen. An erster Stelle stehe für ihn das Thema Pflege: Er wolle, "dass jede Burgenländerin und jeder Burgenländer auch sicher sein kann, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, die auch kriegen".