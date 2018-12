Inzwischen stellten die Blauen neben zwei Mitgliedern in der Landesregierung und der Dritten Landtagspräsidentin mit Norbert Hofer auch einen Minister und dazu noch sechs Landtagsmandatare: "Die sind unterwegs, da spürt man, dass sich da wirklich etwas bewegt", meinte der FPÖ-Politiker. Durch die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen im Burgenland habe sich "sehr viel verändert". So gebe es keine Doppelbesetzungen von Geschäftsführern bei den Landegesellschaften mehr, der Bereich Sicherheit sei "komplett neu" aufgestellt.

Die FPÖ konzentriere sich auf ihre Bereiche - Tourismus, Wirtschaft und Sicherheit. Es sei "wichtig, dass sich nicht jeder beim anderen einmischt" und ebenso "wichtig, dass man jedem seine Luft zum Atmen lässt". Und dies sei in der rot-blauen Koalition der Fall.

Das Verhältnis zu Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) sei "fast schon freundschaftlich", man pflege "einen Umgang miteinander, wie es sich gehört". Zum bevorstehenden Abschied Niessls als Landeschef habe er in Ansprachen gesagt: "Schade, dass Du gehst", erzählte Tschürtz. Auf die Zusammenarbeit mit Niessls designiertem Nachfolger Hans Peter Doskozil (SPÖ) freue er sich schon, "weil wir eh ungefähr die gleichen Interessen haben", etwa im Bereich Sicherheit.

"Erstmalig eine wirkliche Bewertungswahl"

Dieser werde auch unter einem LH Doskozil FPÖ-Ressort bleiben, zeigte sich der Landeshauptmannstellvertreter zuversichtlich. Man werde sicher Gespräche führen, "aber er wird sich in mein Ressort - so gut kenne ich ihn - schon deshalb nicht einmischen, weil er viele Aufgaben vor sich hat". Man denke nur an den Pflegebereich und den von ihm im Land vorgeschlagenen Mindestlohn.

Die kommende Landtagswahl werde "erstmalig eine wirkliche Bewertungswahl", erwartet der FPÖ-Landesparteiobmann: "Die Bevölkerung wird aus meiner Sicht sagen: Hams' des gut g'macht, hams' es nicht gut g'macht". "Es wird keinen Streit geben", glaubt Tschürtz. Jeder werde aufzeigen, was jeder getan habe und was er vorhabe: "Wenn die Bevölkerung sagt: Die FPÖ hat fünf Prozent weniger und die SPÖ hat fünf Prozent weniger - dann hat die Bevölkerung so entschieden. Wenn die Bevölkerung uns einen Stimmenzuwachs gibt oder das bestätigt, dann hat sie auch entschieden."

Mit dem derzeitigen Team - in der Landesregierung sitzt neben ihm für die Blauen noch Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig - will Tschürtz auch in die Landtagswahl gehen. "Wir bleiben in den Funktionen", stellte er fest. Wie die Listenreihung aussehe, werde im Landesparteivorstand entscheiden. Ob er Spitzenkandidat sein werde? "Davon gehe ich aus."

"Unnötige Rülpser sind absolut zu verurteilen"

Dass er bereit gewesen wäre, für Norbert Hofer seinen Platz als Spitzenkandidat im Burgenland zu räumen, mache ihn selbst nicht automatisch zur zweiten Wahl für den kommenden Urnengang: "Ich hätte das als Tandem-Kandidatur gesehen".

Seit Regierungsantritt seien der FPÖ im Burgenland über 1.000 Mitglieder beigetreten, zog Tschürtz ein Zwischenresümee. Pro Vorstandssitzung - fünf bis sechs Mal pro Jahr - würden "um die sechzig" aufgenommen. Die Zahl der Austritte könne er schwer beziffern. Er schätze sie auf insgesamt "siebzig bis achtzig - so ist ungefähr die Relation". So hatten etwa auch zwei Gemeinderätinnen die FPÖ verlassen. Mit Büroleiterin Edith-Sara Tayari hatte sich im Sommer eine wichtige Mitarbeiterin aus der FPÖ verabschiedet. Sie hatte damals unter anderem festgestellt, "die Islamophobie" der Freiheitlichen habe sie besonders getroffen. "Wir haben kein einziges Wort da über den Islam geredet", wies Tschürtz diese Aussage zurück.

Er könne sich nicht wirklich erklären, warum sich immer wieder FPÖ-Mitglieder so weit rechts außen betätigten, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen, meinte der Landeshauptmannstellvertreter und fügte hinzu: "Diese unnötigen Rülpser sind absolut zu verurteilen." Er glaube aber, dass - "wenn man sich die Social Media Geschichte ansieht, dass im ganz linken Spektrum massiv wütend argumentiert wird. Aber natürlich wird das halt nicht so medial begleitet, wie wenn einer so einen depperten Rülpser macht. Ich finde das wirklich unnötig."

Vizekanzler und Innenminister "top"

Bundesweit sei die FPÖ dabei, "dass wir ständig darauf schauen und alle darauf hinweisen, dass das eigentlich unnötig ist und in unserer Bewegung deshalb auch nichts verloren hat, weil wir ja gut unterwegs sind." Im Burgenland habe es "weder von irgendeinem Abgeordneten noch von mir oder von irgendwem irgendeine Handlungsweise gegeben - aber das kann man halt wahrscheinlich nicht verhindern."

Mit der Arbeit der Bundesregierung, speziell der FPÖ, sei er "sehr zufrieden", meinte Tschürtz. Vizekanzler und Innenminister seien für ihn "Top. Da fehlt überhaupt nichts", Hofer agiere "erstklassig". Und bei Beate Hartinger-Klein (FPÖ) würden sich viele "noch wundern" und sagen: "Getraut hat sie sich was, umsetzen tut sie und außerdem Recht hat sie."

Nach Zielen für 2019 gefragt, meinte Tschürtz, ihm sei "ganz wichtig, die Sicherheitspartner im ganzen Burgenland auszubauen. Dabei entstünden 50 bis 55 Arbeitsplätze. Ein Anliegen sei ihm auch, im Lauf des kommenden Jahres, eventuell nach dem Sommer, eine landesweite Volksbefragung abzuhalten.