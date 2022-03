Burgenland-Landtag diskutierte Maßnahmen für Energieautarkie

Werbung

Die SPÖ verwies dabei auf ihre Maßnahmen, um die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren. Die entsprechenden Gesetze für den rascheren Ausbau von Wind- und Sonnenenergie liefen in den Landtag ein. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) versicherte, dass keine PV-Anlage gegen den Volkswillen errichtet werde.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst erklärte, mit jedem Hektar Photovoltaik könne die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl reduziert werden, und kritisierte die ÖVP: "Ihr verhindert die Loslösung von russischem Gas." Doskozil bekräftigte seine Kritik an den von der Bundesregierung vorgestellten Maßnahmen gegen die Teuerung und forderte eine Umverteilung. Der Landeshauptmann verteidigte den Plan, große PV-Anlagen künftig per Verordnung umzusetzen. Er betonte aber auch: "Wenn es einen Volksentscheid gibt, dann gibt es dort keine PV-Fläche. Es gibt aber ein immanentes überregionales Interesse für Preis- und Energieautarkie. Daran müssen wir arbeiten, denn davon profitieren die Burgenländer." Im Zusammenhang mit den großen brachliegenden Ackerflächen im Burgenland drängte er auf "Vernunft" in der Agrarpolitik.

Teil der Energiewende sein zu wollen, dem sei nichts entgegenzusetzen, so ÖVP-Klubchef Markus Ulram. Er kritisierte jedoch die "Drüberfahr-Politik" der Landesregierung, die künftig per Verordnung über große PV-Anlagen entscheidet. Ulram ortet auch einen Interessenskonflikt zwischen der Erzeugung erneuerbarer Energie durch große PV-Anlagen auf Ackerfläche und der Ernährungssicherheit: "Wir wollen Dächer vor Äcker." Der Klubchef deponierte einmal mehr die Forderung nach Energiegutscheinen und schlug PV-Anlagen auf Dachflächen großer Firmen vor.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig meinte, es sei selbstverständlich, Flüchtlinge aus der Ukraine, "aus einem kulturnahen Land" zu unterstützen, pochte aber auf eine Verteilung dieser auf ganz Europa. Die Einführung des von der SPÖ vorgestellten Sozialfonds geht für ihn in Ordnung, für dessen Dotierung Alternativenergie zu besteuern, sei aber ein Fehler, so Petschnig.

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik verteidigte die Bundesregierung, zu sagen, "dass im Bund nichts passiert, ist schlichtweg falsch". Sie verwies etwa auf den Teuerungsausgleich oder den Energiekostenausgleich sowie das kürzlich präsentierte Entlastungspaket. Türkis-Grün investiere auch in den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik sowie die Errichtung von Stromspeichern, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren. Der freie Mandatar Geza Molnar forderte Preisdeckelungen und Steuersenkungen und warnte vor den Folgen hoher Spritpreise, denn diese würden zu teureren Produkten führen.

Nach dem SPÖ-Dringlichkeitsantrag zum Krieg in der Ukraine diskutiert der Landtag am Freitagnachmittag noch eine von der ÖVP eingebrachte Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Doskozil. Es geht dabei um die Ärztebereitschaftsdienste an Wochenenden und Feiertagen.