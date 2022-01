Burgenland legt Gewaltpräventions- und Frauenstrategie fest

Beide Strategien werden demnächst fertiggestellt, kündigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Unter anderem sollen die Frauenberatungsstellen weiter gestärkt werden.

Ziel sei es, Frauen und Gewaltprävention verstärkt in den Fokus zu rücken. Diese Themen hätten sich bereits mit Beginn der Pandemie 2020 als "sehr schwierig" herausgestellt, sagte Eisenkopf: "Frauen haben in vielen Bereichen durch die Pandemie besonders negative Auswirkungen zu spüren bekommen." Zur Unterstützung wurde unter anderem eine Förderung für Alleinerziehende ins Leben gerufen, die heuer weitergeführt werden soll. Insgesamt seien damit im vergangenen Jahr 606 Kinder mit rund 120.000 Euro unterstützt worden.

Die Frauenstrategie ist die erste des Burgenlandes und soll aufzeigen, welche weiteren Schritte zur tatsächlichen Gleichstellung nötig sind. Details werden laut Eisenkopf in den kommenden Wochen präsentiert. Die Gewaltpräventionsstrategie soll festlegen, wie Gewalt insbesondere im familiären Umfeld vorgebeugt werden kann. Dafür arbeite man mit Experten aus den Bereichen Gewaltschutz, Frauen, Soziales und Jugend zusammen, meinte Eisenkopf, die die Bedeutung der Frauenberatungsstellen hervorhob. Die Beratungszahlen seien im Vorjahr "sehr stark in die Höhe gegangen", weshalb das Budget erhöht werde.

Im Bereich der Landwirtschaft gab Eisenkopf für das heurige Jahr erneut die Biowende als übergeordnetes Ziel aus. Geplant ist die Etablierung von rund um die Uhr zugänglichen Automaten und Modellgemeinden. Außerdem läuft die Evaluierung der Landwirtschaftskammer, an deren Ende das Landwirtschaftskammergesetz novelliert werden soll. Außerdem wird in den Gemeinden 2022 gewählt. Ein Termin für die Gemeinderatswahl soll im Laufe der kommenden zwei Wochen festgelegt werden. Angepeilt wird Anfang Oktober, kündigte Eisenkopf an.