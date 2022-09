Fachkräfte-Offensive ab Herbst mit neuen Angeboten

Werbung

Vor einem Jahr haben Land, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und AMS die Fachkräfteoffensive Burgenland aus der Taufe gehoben. 6 Lehrgänge in den Bereichen Tourismus, Bau, Metalltechnik, Logistik und Transport wurden vom WIFI Burgenland durchgeführt. Knapp 40 Menschen haben so wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Nun startet das Erfolgsprojekt in die nächste Runde.

„Die Fachkräfte-Offensive ist ein österreichweit einzigartiges Projekt, bei dem Fachkräfte rasch und zielgerichtet für die burgenländische Wirtschaft und Industrie ausgebildet werden. Sie ist damit eine Win-win-Situation für die Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. Sie schafft sichere und attraktive Jobs in allen burgenländischen Regionen, in jenen Branchen, in welchen große Nachfrage herrscht“, umreißt Wirtschaftslandesrat Dr. Leonhard Schneemann das Projekt.



Besonders stolz ist man, dass sich die Fachkräfte-Offensive nun weiter entwickelt hat und damit für noch mehr Wiederein- und Umsteiger attraktiv ist. „Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Wirtschaft, stimmen Inhalte exakt mit den Unternehmen ab, um so punktgenau und praxisgerecht auszubilden“, erklärt Dr. Harald Schermann, Wirtschaftskammer-Direktor-Stv. und WIFI-Institutsleiter.



Neu im Programm sind die Lehrgänge IT und Programmieren, Technik allgemein sowie Office-Assistenz mit den Schwerpunkten Buchhaltung und Personalverrechnung. Weiter fester Bestandteil der Fachkräfteoffensive bleiben Bauwesen, Elektrotechnik, Tourismus, Metalltechnik sowie Transport und Lagerlogistik.



„Wir haben nun wirklich ein sehr breites Angebot mit dem wir große Teile der heimischen Wirtschaft abdecken. Dieses Engagement wird zur positiven Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsstandorts beitragen“, so Landesrat Schneemann abschließend.