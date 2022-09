Flugrettung Burgenland: Sonderlandtag am kommenden Mittwoch

Werbung

Das teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) soll in der Sitzung auf Antrag der ÖVP zum Vergabeverfahren befragt werden, das das Land nach der Aufhebung des Zuschlags für die Martin Flugrettung GmbH durch das Landesverwaltungsgericht wiederholen wird.

Debattiert werden wird auch, warum das Land die Leistungen rund um die Notarzthubschrauber neu ausschrieb und nicht direkt an den zweitgereihten ÖAMTC vergab. Das hatte die ÖVP, ebenso wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) selbst, scharf kritisiert. Seitens des Landes ist man aber der Ansicht, dass nicht ein Formalfehler entscheiden soll, wem der Zuschlag erteilt wird. Die Sondersitzung am kommenden Mittwoch startet um 15.00 Uhr.