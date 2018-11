Aus einem Leuchtturmprojekt sei "ein Teelicht" geworden, stellte ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz vor Journalisten fest. Die ÖVP-Kritik entpuppe sich als "Sturm im Wasserglas", konterte SPÖ-Klubchefin Ingrid Salamon.

Erklärtes Ziel der Reform sei es zum Beispiel gewesen, dass jedem der sieben Regierungsmitglieder eine Abteilung zuarbeite, meinte Sagartz. "Nichts von dem, was angekündigt wurde, ist gelungen", stellte der ÖVP-Politiker fest: "Im Gegenteil, man hat noch mehr Führungskräfte geschaffen und hat eigentlich das System noch komplizierter gemacht."

Was zur Diskussion stehe, seien "Postenschacher und Freunderlwirtschaft. Denn Strukturen wurden nicht verbessert, nicht verändert, sondern in parteipolitisch willfährige Richtung ausgerichtet", so Sagartz.

Zwar sei ein Einsparungspotenzial von 47,2 Millionen Euro für die Reform genannt worden, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Die Summe sei jedoch "eine Schätzung aus einem Arbeitskreis" und "keine richtige Berechnung" durch Experten. "Extrem bedenklich" sei für die ÖVP Burgenland schließlich, dass man Mitarbeiter ausgewechselt habe, "weil man ihnen unterstellt hat, dass sie die Strukturreform nicht mittragen", stellte Wolf fest.

Der Rechnungshof bestätige die ÖVP-Vorwürfe nicht, argumentierte Salamon. Sachliche Empfehlungen des BLRH seien "selbstverständlich zu berücksichtigen". Einen grundsätzlichen Einwand gegen die Strukturreform sehe sie aber nicht, so die SPÖ-Klubobfrau in einer Aussendung: "Im Gegenteil: Modernisierungsziel, Umsetzungstempo und Dokumentation werden ausdrücklich gewürdigt." Der ÖVP-Hauptvorwurf, die Verwaltungsreform sei eine "Umfärbungsaktion" gewesen, sei jedenfalls nicht aufrecht zu erhalten, folgerte Salamon.

In seinem Bericht spricht der BLRH von einem "äußerst ambitionierten Zeitplan" für die Strukturreform. Allerdings fehle eine "umfassende Analyse des Istzustandes" und eine darauf aufbauende Definition des Sollzustandes der Landesverwaltung. Weil Programm- und Projektziele der Strukturreform zum Großteil mit keinen messbaren Zielwerten versehen worden seien, habe keine Möglichkeit bestanden, die Zielerreichung objektiv zu beurteilen.

Mit erfolgreicher Umsetzung der Strukturreform verfüge das Burgenland nunmehr - gemessen an der Anzahl der Dienststellen - über die schlankste Verwaltungsstruktur aller österreichischen Landesverwaltungen, teilte die Landesamtsdirektion in einer Aussendung mit. Diese sei zudem "nach modernsten Prinzipien ausgerichtet".