Burgenland bietet wieder regelmäßig Corona-Impftage ohne Anmeldung

In den Pop-Up-Impfzentren, die in sieben Straßenmeistereien im ganzen Bundesland eingerichtet wurden, können sich die Burgenländer künftig jeden Freitag und Samstag gegen das Coronavirus impfen lassen, teilte der Koordinationsstab des Landes am Montag mit. Bei der Aktion am vergangenen Wochenende, die sich vor allem an Schulkinder richtete, wurden 1.627 Impfungen verabreicht.

Die Impfzentren sind freitags von 15.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 11.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Novavax und Janssen.