Die Forderungen reichen dabei vom Verbot von Verschwiegenheitsvereinbarungen, wenn davon öffentliche Gelder berührt sind, über die Offenlegung aller gerichtlicher und außergerichtlicher Vergleiche bis zur Veröffentlichung der Tagesordnungen von Regierungssitzungen.

Das "Ibiza-Video" müsse ein Anstoß sein, dass die Politik nachvollziehbarer sein müsse. "Mauscheleien" dürfe es nicht geben, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner in Eisenstadt vor Journalisten. Seitens Rot-Blau werde "massiv selektiert", was an die Öffentlichkeit dringe. Als Beispiel nannte er die Vorgänge rund um die Entlassung des früheren Geschäftsführers der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.), Rene Schnedl.

Deshalb sei notwendig, dass neue Regeln eingeführt würden. "Wie soll man dann die Landesregierung kontrollieren, wenn niemand weiß, was dieses Gremium beschließt?", fragte Steiner. In der Argumentation verstecke man sich bisweilen hinter Datenschutz und Geschäftsgeheimnis. "Ich kann ihnen sagen, dass das alles nicht stimmt", verwies er auf den seit einem Jahr in Eisenstadt praktizierten Transparenzbericht. Dort seien "jeder einzelne Euro" und die von der Stadt vergebenen Förderungen bzw. Aufträge ersichtlich.

Geht es nach der ÖVP, sollten künftig Gehälter von Geschäftsführern und Prokuristen ausgegliederter Gesellschaften im Eigentum des Landes ebenso veröffentlicht werden müssen wie Tagesordnungen und Beschlüsse der Landesregierung. Landtagsabgeordneten sollte zu Landesbeteiligungen ein Fragerecht und in dem Zusammenhang uneingeschränkte Akteneinsicht eingeräumt werden.

Weitere Forderungen betreffen die Einrichtung eines öffentlichen Begleitausschusses bei Großprojekten sowie im parlamentarischen Verfahren. Öffentlich einsehbar sein soll auch, "wer macht mit dem Land Geschäfte - auch wenn es um Medienkooperationen geht", stellte Landesgeschäftsführer Christian Sagartz fest. Und schließlich sollten die burgenländischen Zahlen in die Transparenzdatenbank des Bundes eingespeist werden.