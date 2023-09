Gratulationen und Diskussionen im Landtag

Der Abschied von Präsidentin Verena Dunst und die Kür ihres Nachfolgers Robert Hergovich bestimmten den Vormittag in der Sitzung des Landtages. Nach der Abwicklung nach Landtagsordnung gab's auch persönliche und durchaus herzliche Gratulationen. Bevor es am Nachmittag wieder nach einem schärferen Ton ging, wurde Dunst auch noch von ihren Landtagskolleginnen und - kollegen aus dem Amt verabschiedet (im Hohen Haus bleibt sie ja weiterhin), ebenso FPÖ-Abgeordnete Ilse Benkö, die an Markus Wiesler übergab.

Robert Hergovich empfing im Präsidenten-Büro nicht nur die Familie, sondern auch bekannte Parteikollegen wie Alt-Landeshauptmann Hans Niessl oder den früheren Präsidenten und LAndesrat Christian Illedits.