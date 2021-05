Das Virus habe andere lebensbedrohende Erkrankungen in den Hintergrund gedrängt, so Irmgard Luisser von der Krebshilfe Burgenland: "Es gibt massive Kollateralschäden, weil der Prognosezeitpunkt kann entscheiden, wie erfolgreich eine Krebstherapie ist."

Luisser stellte fest, dass Krebsdiagnosen in der Pandemie zurückgingen, da die Menschen aus Angst vor Infektionen nicht zum Arzt gingen. Nun sei zu befürchten, dass Tumore erst in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert werden. Sie gab zu bedenken, dass bei Brustkrebs eine achtwöchige Verzögerung bei der Therapie laut Berechnungen zu einem fünf- bis 17-prozentigen Anstieg bei der Mortalität führe.

Die Pandemie habe nicht nur gesellschaftliche und wirtschaftliche Nebenwirkungen, sondern auch gesundheitliche. Die verstärkte Mehrfachbelastung – Stichwort Home-Office und Homeschooling – habe zu großer psychischer Belastung bei Frauen geführt, so Eisenkopf. Die unbezahlte Arbeit werde in noch größerem Ausmaß von Frauen geleistet, hinzu komme oft Ungewissheit und Arbeitslosigkeit.

Die Lockdowns führten auch zu einer Verschärfung der Gewaltsituation, verwies die Frauenreferentin auf die inzwischen 14 Frauenmorde dieses Jahr. Im Burgenland werde gerade eine Gewaltpräventionsstrategie erarbeitet, auch sei das Frauen- und Sozialhaus in Oberwart in den Landesbereich eingegliedert worden, wodurch dieses finanziell abgesichert sei. Für die 2020 gestartete Alleinerzieherinnenförderung standen 65.000 Euro zur Verfügung, 2021 sind es 95.000 Euro: "Der Bedarf ist da", so Eisenkopf.

Das Jahresprogramm der Feminina Frauengesundheitszentren konzentriert sich dieses Jahr auf die psychische Belastung durch die Coronakrise, erklärte Koordinatorin Cornelia Deubler. Am 28. Mai, dem internationalen Tag der Frauengesundheit, findet eine Veranstaltung und darauf aufbauend im Herbst eine Workshopreihe in allen Bezirken statt. Die Inhalte werden auch als Video über die Sozialen Medien zur Verfügung stehen, kündigte Deubler an.