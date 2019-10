Man habe die Regierung kontrolliert und kritisiert, aber auch sachpolitische Vorschläge gemacht und Themen setzen können, betonte Landesparteiobmann Thomas Steiner bei einer Pressekonferenz.

Die Ausgangslage für die ÖVP sei in dieser Legislaturperiode eine schwierige gewesen, sagte Steiner. "Nach vielen Jahrzehnten in der Landesregierung haben wir die Aufgabe gehabt, die Oppositionsrolle zu übernehmen", betonte er. In dieser habe man immer wieder "sachpolitischen Druck" auf die rot-blaue Landesregierung ausgeübt.

Unter anderem im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Pflege, aber auch bei der Mindestsicherung seien Vorschläge der ÖVP von den Regierungsparteien aufgegriffen worden. So seien etwa die Akutordinationen, die Stipendien für Jungärzte und die Förderung für die Errichtung von Landarztpraxen Ideen der ÖVP gewesen. Man habe gleichzeitig aber auch das "Millionengrab rund um die Planungen des Krankenhauses Oberwart" aufgedeckt, betonte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf.

Rot-Blau kam bei der Bilanz der ÖVP hingegen nicht gut weg. "Es fehlt der rot-blauen Landesregierung an Respekt vor dem Landtag", sagte Klubobmann Christian Sagartz. Vorschläge der Oppositionsparteien würden oft belächelt. "Die Landesregierung beschneidet uns, wo es nur geht. Anfragen werden nicht genehmigt und Antworten geschrieben auf Fragen, die nie gestellt wurden", kritisierte er. Die Kontrolle und Einsicht werde der Opposition oft verwehrt. "Diese Legislaturperiode war ganz stark gekennzeichnet durch eine Regierung, die nichts von Transparenz hält", sagte Steiner.

Die ÖVP sei "eine starke Alternative in der Opposition" gewesen, "was wir viel besser können, ist aber umsetzen und mitregieren", betonte Steiner in Hinblick auf die Landtagswahl am 26. Jänner. Danach solle die "Politik der Schlagzeilen ohne Inhalt" von Rot-Blau beendet werden.