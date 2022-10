Landeshauptmann Doskozil muss wieder am Kehlkopf operiert werden

Werbung

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem letzten Eingriff wird sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun erneut einer Operation am Kehlkopf unterziehen. Schon am Dienstag kommender Woche wird die Operation wieder im Universitätsklinikum Leipzig durchgeführt.

Nötig ist der Schritt aufgrund von versteinerten Wucherungen am Kehlkopf – für den generellen Verlauf ein gutes Zeichen, aber er bekomme dadurch auch schlechter Luft, erklärte der Landeshauptmann nun bei einem Pressegespräch. Im Zuge einer Routine-Untersuchung im September habe sich das Problem gezeigt; jetzt habe er sich zu einer weiteren Operation entschlossen, so Doskozil.

Wie bereits in der Vergangenheit erklärt wurde, handelt es sich bei der seltenen Beeinträchtigung der Knorpelstruktur des Kehlkopfs um eine gutartige Erkrankung. Auch mit dem Heilungsprozess zeigten sich die Ärzte zufrieden.

Laut Auskunft der Mediziner wird der neuerliche Eingriff keine weiteren Auswirkungen auf Doskozils Stimme haben. Für die nächste Zeit ist aber auf jeden Fall Schonung angesagt: Der Landeshauptmann wird in der Erholungs-Phase voraussichtlich für drei Wochen lang ausfallen. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird Doskozil während dieser Zeit in allen Agenden von Landesrat Leonhard Schneemann vertreten.

Budgetrede im November

Sein Ziel sei es, am 17. November im Landtag die Budgetrede zu halten, sagte Doskozil. Für einen Politiker, der gefordert ist, viel zu sprechen, sei die Angelegenheit natürlich unangenehm: „Ich muss mich aber der Situation stellen", so Doskozil. Vom politischen Gegner habe er bereits oft gehört, dass er zurücktreten werde: „Das kann ich dezidiert ausschließen. Mein politisches Korrektiv ist die Bevölkerung."

Die Operation wird auch ein Novum mit sich bringen: Der Landeshauptmann will sich nun einen Laptop anschaffen, um in der Erholungs-Phase für sein Team noch besser erreichbar zu sein.