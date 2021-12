Weniger private Asyl-Quartiere im Burgenland

Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der sich die Bundesländer in Sachen Asyl nicht untereinander austauschen müssten. Pro Woche werden an den burgenländischen Grenzen auch zwischen 500 und 800 Flüchtlinge aufgegriffen. Die Kurve flachte mit der Kälte zuletzt zwar ab, das Winterwetter veranlasst aber umso mehr zur intensiven Quartiersuche.

Die – nicht erfüllte – Asylquote ist dabei stets Mittelpunkt der Bund-Länder-Gipfel. Wenn es heißt, auch das Burgenland erfülle die Quote nicht ganz, rückt in den Hintergrund, dass derzeit nur neun Prozent auf die 100 fehlen. Und dass Wien mit 160 Prozent die Rechnung ohnehin bundesweit sozusagen durcheinanderbringt. „Viele Asylwerber wollen nach Wien als Ballungsraum und als Zentrum der Communities“, erklärt Wolfgang Hauptmann, der als Referatsleiter die Grundversorgung koordiniert.

In der Stadt sind die Asylwerber nicht selten auf sich allein gestellt. Im Burgenland setzt man auf die als Schlagwort bekannten kleinen Einheiten. Knapp 900 Menschen sind derzeit in 98 Quartieren im ganzen Land untergebracht. Im Sommer waren es noch 650, die Einheiten sind trotzdem klein geblieben und Plätze sind noch frei. In vielen Bundesländern liege die Untergrenze bei bis zu 50 Bewohnern pro Haus, „im Burgenland sind es meist unter 20“, sagt Hauptmann.

„In kleinen Einheiten können die Menschen besser betreut werden“, unterstreicht Daniela Winkler als zuständige Landesrätin. Tatsächlich hört man von Konflikten in burgenländischen Häusern selten, was nicht heißt, dass es sie nicht auch gibt.

Eher nebensächlich klingt da ein Problem, das es früher in manchen Vollversorger-Unterkünften gab, wo die privaten Quartiergeber auch für die Verpflegung zuständig sind: Dies wurde aufgrund kultureller Unterschiede oftmals zur Herausforderung. Private Quartiere sind im Burgenland mittlerweile aber seltener geworden: „Primär legen wir den Schwerpunkt auf NGO-Einrichtungen“, erläutert Landesrätin Winkler die Zusammenarbeit mit professionellen Institutionen.

2018 gab es noch 216 Unterkünfte insgesamt, heute sind von den 98 Quartieren 52 in der Hand von Organisationen. Sie bekommen pro Asylwerber einen Tagsatz von 20,50 Euro. Die Bundesländer fordern hier eine Aufstockung.

Der Bund ist währenddessen auf der Suche nach Standorten für größerer Quartiere, politische Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. Im Burgenland will man dagegenwirken – mit der Erfüllung der Quote in kleinen Einheiten.