Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz meinte bei der heutigen Pressekonferenz an der Grenze in Deutschkreutz: „Wenn nächstes Jahr 2.000 oder 3.000 Illegale über die burgenländische Grenzen kommen, dann will ich sehen, wie Nehammer dort das Asylverfahren abwickelt. Das ist alles eine Schmähpartie. Daher ist es wichtig, heute darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns im Burgenland das nicht gefallen lassen.“

Auch der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl schlug in die selbe Kerbe und kritisierte die türkis-grüne Regierung. „Es ist ein einziges Drunter und Drüber. Eine stabile Regierung sollte anders auftreten als in einem solchen Chaos, wie wir in den vergangenen drei Wochen erlebt haben.“ Besonders Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete er als „planlos“: „Das einzig Neue bei der Ankündigung der Asylzentren ist der Zusatz 'an der Grenze'. Alles andere gibt es schon, in Form der Ausreisezentren in Traiskirchen und Thalham, die ich auf den Weg gebracht habe. Dort ist bereits alles vorhanden was man braucht, wie eine bauliche Infrastruktur, Mauern drum herum, Polizei, Sicherheitsdienst etc. Stattdessen möchte er diese schließen und lauter kleine Traiskirchen im Grenzgebiet errichten? Das bedeutet nichts anders als die Zwangsbeglücklung der ländlichen Bevölkerung mit Flüchtlingszentren, die kein Mensch haben will und auch keiner braucht“.

"Ich weiß nicht, wie Nehammer sich das mit den Asylzentren an der Grenze vorstellt"

Als Vorteil der bereits bestehenden Ausreisezentren in Traiskirchen und Thalham führte Kickl außerdem an, dass die Polizei und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl bereits vor Ort sei und man alles an Ort und Stelle abwickeln kann. „Ich weiß nicht, wie Nehammer sich das mit den Asylzentren an der Grenze vorstellt. Als fliegender Wanderzirkus, der mit den Beamten durch die Gegend fährt und Asylverfahren vor Ort abwickelt? Das produziert alles nur Kosten, geht der Bevölkerung auf den Nerv und hat keinen positiven Effekt auf das Asylverfahren. Das grenznahe Asylzentrum greift außerdem keine Leute auf. Das machen die Grenzpolizisten und das Bundesheer. Ob der dann hier vor Ort oder in Traiskirchen seine Angaben macht, ist egal. Dafür braucht man nichts Neues in die Landschaft setzen.“

Für Kickl wäre es viel wichtiger, mehr Personal in Form von Polizei und Bundesheer an die Grenze zu stellen, um illegale Migranten am Grenzübertritt zu hindern. Außerdem sollte man „darüber nachdenken ob es nicht einen Straftatbestand zum Thema 'Grenzbarrieren überwinden' geben sollte, denn es ist kein Kavaliersdelikt, sich ohne Legitimation auf das Territorium eines fremden Staates zu begeben", so Kickl.

Seiner Meinung nach fehlt jedoch den Leuten im Innenministerium der notwendige „Punch“, um im Interesse der österreichischen Bevölkerung effektive Maßnahmen zu setzen. Deswegen brauche es die FPÖ in der Bundesregierung, aber auch auf Landesebene, so Kickl.

Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz meinte abschließend: „Sollte nach der Wahl das Thema grenznahe Asylzentren doch wieder aufkommen, dann wird die FPÖ, wie auch schon bei Eberau, eine Volksbefragung initiieren. Ein Asyllager kommt nämlich nicht in Frage“.