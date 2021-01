Die knapp 14.500 eingebrachten Anträge sind nun dahin gehend zu überprüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten wurden. So muss etwa der Antragsteller das Wahlrecht zum Landtag besitzen und der Antrag muss eigenhändig ausgefüllt und unterfertigt worden sein. Für die Prüfung ist die Abteilung 2 - das Hauptreferat für Gemeindeangelegenheiten im Amt der Burgenländischen Landesregierung - zuständig. Es ist jene Stelle, die auch die Wahlen abwickelt.

Die Abgabefrist endet am 4. Februar, danach hat die Landesregierung die abgegebenen Anträge zu prüfen und innerhalb von vier Wochen einen Bescheid zu erlassen, mit dem über den Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung entschieden wird. Hierfür braucht es 12.000 gültige Anträge. Der VGT verlautete, dass ihm inzwischen 26.000 Unterschriften vorliegen.

Danach hat die Landesregierung binnen weiterer vier Wochen mit einer Verordnung den Stichtag und den Abstimmungstag festzulegen. Wie bei einer Landtagswahl müssen zahlreiche Fristen eingehalten werden. Eine Online-Abstimmung sieht das Burgenländische Volksabstimmungsgesetz nicht vor. Stimmberechtigt sind alle Burgenländer, die spätestens mit Ablauf des Tages der Volksabstimmung das Wahlrecht zum Landtag besitzen.

Die Volksabstimmung dürfte dann im Juni abgehalten werden, meinte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) in der Landtagssitzung am Donnerstag. Die SPÖ hatte kurz davor das Aus für die Gatterjagd verkündet und das entsprechende Gesetz gleich in den parlamentarischen Prozess geschickt. Das Jagdgesetz 2021 enthält das Verbot der Gatterjagd ab 2023 - wie in der Version aus dem Jahr 2017 - und das Aus der Pflichtmitgliedschaft beim Jagdverband. Abgesplittet wurde das Jagdabgabengesetz mit den Regelungen zu den höheren Gebühren. Begründet wurde dies vom SPÖ-Klub mit der einfacheren Administration.