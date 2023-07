Der Rechnungshof baut seine Arbeit weiter aus

Im August kann Rene Wenk als neuer Direktor des Landesrechnungshofes (LRH) bereits auf ein Jahr Prüfarbeit im Burgenland zurückblicken; die erste Bilanz zeigt nun eine weitere Erhöhung der Schlagzahl. Denn die Prüfungen, die im Lauf dieser Periode veröffentlicht wurden (zu einem Teil noch unter Vorgänger Andreas Mihalits gestartet), fanden auch in der politischen Diskussion einiges an Resonanz.

Unter anderem wurden, wie berichtet, die Vergleiche aus Rechtsstreitigkeiten des Landes und die Schulden des „Konzerns Burgenland“ unter die Lupe genommen. In ersterem Fall empfahl der LRH künftig ein begleitendes Controlling, um die „Kostenwahrheit“ zu externen Rechtsberatern und Arbeitsaufwand der internen Abteilungen darzustellen. Dass die 1,8 Milliarden Euro „Konzern“-Schulden zu zwei Dritteln in ausgelagerten Gesellschaften des Landes verzeichnet werden und daher rechtlich außerhalb des Prüf-Einflusses des Landtages liegen, wurde ebenso festgestellt.

Augenmerk auf Landes-Unternehmen

Auf die zahlreichen neu gegründeten Landestöchter und Beteiligungen werde man in Zukunft deshalb auch das Augenmerk legen, kündigte Wenk an. Zudem steht ein weiterer Personalposten im LRH in Aussicht, um sich verstärkt der (begleitenden) Kontrolle großer Landes-Bauprojekte widmen zu können. Transparenz sei das oberste Gebot, sagte Wenk in der gemeinsamen Bilanz mit Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landtagsdirektorin Christina Krumböck.

Die Zusammenarbeit mit den Parteien sei eine wertschätzende und konstruktive, hieß es von beiden Seiten; auch was die Umsetzung der LRH-Empfehlungen angeht, gibt es „hohe Akzeptanz“. Ein bisschen mehr ist aber immer möglich, daher wird auch das Budget und das Personal im Rechnungshof um zwei Posten aufgestockt.

Insgesamt 15 Beschäftigte wird der LRH daher spätestens mit neuem Jahr zählen. Verstärkt wird mitunter der Außenauftritt und die Darstellung komplexer Sachverhalte: „Denn es ist auch wichtig, diese der Bevölkerung näherzubringen“, fasst Wenk zusammen.

Spannende Prüfungen „in der Pipeline“

Noch diese Woche wird der Bericht zur Verwendung der Wohnbauförderungsmittel durch die gemeinnützigen Bauträger veröffentlicht (dazu demnächst mehr auf BVZ.at). Unter anderem wird heuer auch noch das Prüfergebnis zur Vergabe der Notarzthubschrauber erwartet. Politisch durchaus spannende Fragen also.

Neben den mehr als 120 Unternehmungen und Beteiligungen befinden sich natürlich auch alle 171 burgenländischen Gemeinden in der Prüfkompetenz des Landesrechnungshofes; hier wird derzeit eine Risiko-Einschätzung erstellt, welche Kommunen genauer betrachtet werden sollten. Nach den rechtlichen Einstufungen außerhalb der Prüfkompetenz liegen aktuell (noch) die Gemeindeverbände, wobei wiederum der Rechnungshof Österreich zuletzt Einblick in Wasserleitungsverbände nehmen konnte.

Was sich LRH-Direktor Wenk zudem wünscht, wäre eine öffentliche Berichtsmöglichkeit im Landtag, wenn die Debatte zu Prüfberichten ansteht. Ausgebaut werden außerdem die Nachfrage-Verfahren des Rechnungshofes, um laufend kontrollieren zu können, ob die Umsetzung der Empfehlungen in den geprüften Stellen weiter in dem Ausmaß gegeben ist.