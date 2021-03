ÖVP bereitet Verfassungsklage vor .

Die ÖVP Burgenland bereitet eine Verfassungsklage gegen die Novelle des Raumplanungsgesetzes vor, die nach dem Einspruch des Ministerrats in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag in veränderter Form neuerlich beschlossen werden soll. Es handle sich um ein "Husch-Pfusch-Gesetz", das mit drei neuen Steuern das Recht auf Eigentum und Erwerbsfreiheit sowie den Gleichheitsgrundsatz verletze, betonte Klubobmann Markus Ulram bei einer Pressekonferenz.