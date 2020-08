Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Christian Illedits, dem seine unbehagliche Nähe zu Martin Pucher und seiner Mattersburger Skandalbank zum Verhängnis wurde, präsentierte die SPÖ heute mit Dr. Schneemann den Nachfolger als Landesrat für Wirtschaft und Soziales.



Dazu FPÖ-Wirtschaftssprecher Alexander Petschnig: „Ich habe als Regierungsmitglied stets ein gutes Einvernehmen mit Leonhard Schneemann gepflogen und beglückwünsche ihn zu seiner neuen Aufgabe in der Landesregierung. Wie schon auf Herrn Tunkel im Tourismus wartet aber angesichts des alles andere als erfreulichen wirtschaftlichen Umfeldes auch auf ihn eine regelrechte Mammutaufgabe“.



Genau in diesem Aspekt sieht Petschnig die größten Herausforderungen für den neuen Landesrat: „Grundsätzlich ist es erfreulich, wenn auch die SPÖ jemanden für das Wirtschaftsreferat nominiert, für den Begriffe wie Bilanz, Kosten oder Aufsichtsrat keine Fremdwörter darstellen. Allerdings schwingt hier gleichzeitig die enorme Verantwortung mit, Betriebe und Arbeitsplätze im Burgenland zu sichern - was bislang bei Doskozil und Illedits völlig anders aussah!“, erinnert der FPÖ-Wirtschaftssprecher etwa an die achselzuckend in Kauf genommene Pleite des Florianihofes in Mattersburg. „Hier wird abzuwarten bleiben, inwiefern Schneemann sein wirtschaftliches Knowhow einbringen kann oder ob er auch gleich auf Doskozils geradezu realsozialistische Linie einschwenken muss“.



Abschließend wird angemerkt, dass die bislang überaus selbstbewusste SPÖ Mattersburg ihr Regierungsmitglied verliert: „Offenbar war sich LH Doskozil nicht sicher, welche Kreise das SPÖ-Netzwerk um Commerzialbank, Illedits & Co noch ziehen würde und ob sich in der Bezirkspartei überhaupt jemand mit ausreichender Distanz zu dieser Causa finden ließe“, schloss Petschnig.