Burgenlands Landesregierung hatte 2022 Teuerung und Pflege im Fokus

Im vergangenen Jahr standen demnach die Maßnahmen gegen die Teuerung sowie die Bereiche Pflege, Wohnbau und Mindestlohn im Fokus. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine seien auch im Burgenland zu spüren, oberstes Ziel sei deshalb die Entlastung der Bevölkerung, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Erreicht werden soll das über den angekündigten Wärmepreisdeckel, eingefrorene Mieten bei den Genossenschaften und einen Fixpreis für Strom und Gas bei der Burgenland Energie. Außerdem sei der Mindestlohn im landesnahen Bereich weiter vorangetrieben worden - weil die Gehälter im öffentlichen Dienst pauschal um 300 Euro erhöht wurden, beträgt dieser laut Doskozil mittlerweile nicht mehr 1.700, sondern 2.000 Euro netto.

Beim Wohnen setzt das Burgenland künftig auf landeseigenen Wohnbau, der es den Bewohnern ermöglichen soll, mit jeder Miete sukzessive Eigentumsanteile zu erwerben und nach 30 Jahren schließlich Eigentümer ihrer Wohnung zu sein. Dem Ärztemangel soll mit attraktivieren Gehältern entgegengewirkt werden. 2022 wurde außerdem das neue Pflegemodell präsentiert, das laut Doskozil mit 71 Pflegestützpunkten "kleine, dezentrale Einheiten" beinhaltet.

Der Rechenschaftsbericht wird in den kommenden Wochen an alle burgenländischen Haushalte gesendet. Diesen sehe er sich in seiner Politik verpflichtet, meinte der Landeshauptmann, der die Zusammenarbeit zwischen der SPÖ-Alleinregierung und der Opposition als schwierig bezeichnete - "wenn ich das nett sagen darf".

Vor allem die Kritik an den zahlreichen neu gegründeten Landesgesellschaften wies Doskozil zurück. Er sei für eine "starke öffentliche Hand, aber auch eine kompetente öffentliche Hand". Aus seiner Sicht könne das Land in Bereichen wie dem sozialen Wohnbau und der Pflege für die Bevölkerung effizienter und günstiger arbeiten. Als Beispiel nannte Doskozil den Neubau des Krankenhauses in Oberwart. Hätte das Land diesen nicht selbst übernommen, wären die Kosten wohl um 30 bis 40 Millionen Euro höher ausgefallen, meinte er.