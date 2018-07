Burgenlands Schuldenstand sank auf 274 Mio. Euro .

Das Burgenland hat im vergangenen Jahr seinen Gesamtschuldenstand wie prognostiziert um zwei Millionen Euro auf 274 Millionen Euro gesenkt, teilte Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. Der Rechnungsabschluss 2017 wurde in der Landtagssitzung am Donnerstag von SPÖ und FPÖ beschlossen. Laut Doskozil sei dieser "eine Punktlandung inklusive Schuldentilgung".