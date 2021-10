Burgenlands Eröffnungsbilanz: Weiter politisches Hick-Hack

Die ÖVP wollte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in den Landesrechnungshofausschusses einladen - da der Bericht aber bereits im Landtag diskutiert und zur Kenntnis genommen wurde, sei dies nicht mehr möglich, teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) Freitagfrüh mit. Die ÖVP zeigte sich erbost und lud für 11 Uhr zu einer PK.

Die zwei Rechnungshofberichte zur Eröffnungsbilanz 2020 und zum Anlagevermögen des Landes wurden in der Landtagssitzung am 21. Oktober kontroversiell debattiert. Doskozil und Daniela Winkler (SPÖ) als die für Vermögensrechnung und Buchhaltung verantwortliche Landesrätin sollten in eine außerordentliche Sitzung des Ausschusses am 5. November geladen werden, forderte die ÖVP dann tags darauf. Die Volkspartei verwies darauf, dass der BLRH bei seiner Prüfung unter anderem Mängel bei der Dokumentation und Qualitätssicherung der Landesfinanzen sowie die Nichteinhaltung von Grundsätzen der Buchhaltung festgestellt habe.

Landtagspräsidentin Dunst ließ jedoch am Freitag wissen, dass diese Einladung laut der Geschäftsordnung nicht zulässig ist. Ausschüsse des Landtags dienen "zur Vorbereitung der Verhandlungsgegenstände". Der entsprechende Prüfbericht sei jedoch bereits vom Landtag behandelt worden, eine vorbereitende Sitzung zu diesem Verhandlungsgegenstand daher nicht mehr möglich, hieß es in der Aussendung.

SPÖ-Klubchef Robert Hergovich sprach in einer weiteren Aussendung von einem "türkisen Hüftschuss ohne jeglichen Inhalt". Rechtliche Vorgaben seien einzuhalten, betonte er weiters.