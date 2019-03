Der gemeinsame Prüfbericht von Landes- und Bundesrechnungshof zur Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) und der Entlassung des früheren Geschäftsführers René Schnedl wurde am Vormittag veröffentlicht (mehr dazu hier). In einer ersten Reaktion betont der jetzige KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis, dass viele der Rechnungshof-Empfehlungen bereits in Umsetzung seien oder in ein Projekt eingebracht wurden: „Sinnvolle Vorschläge sind willkommen, Kritik nehmen wir selbstverständlich ernst“, so Keckeis, der auf die funktionierenden Spitals-Dienstleistungen im Burgenland verweist.

Entlassung: „Außergewöhnlicher Einzelfall“

„Die Vergangenheit wurde abgeschlossen“, sagt Keckeis zur Entlassung des früheren Geschäftsführers. Dies sei für die KRAGES „ein außergewöhnlicher Einzelfall“ gewesen. Mit dem vertraglich abgeschlossenen Generalvergleich sei dieses Kapitel aus Sicht der Landeskrankenanstalten beendet. „Man sollte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KRAGES jetzt in Ruhe arbeiten lassen“, so Keckeis.

Zugleich wird auf den „Masterplan Burgenlands Spitäler“ verwiesen, für den ein weiterer soeben veröffentlichter Rechnungshof-Bericht auch als Grundlage dient.