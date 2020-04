Die SPÖ sah darin die "erfolgreiche Arbeit der burgenländischen Kulturbetriebe" bestätigt. "Das Land verschenkt eine Million Euro", hieß es hingegen von der ÖVP.

Der Bericht des Landes-Rechnungshofes zeige, die Organisationsreform mit straffen Strukturen sei richtig, stellte SPÖ-Rechnungshof-Sprecher Christian Dax fest. Der Bericht zeige auch, dass es sich bei den landeseigenen Kulturbetrieben um eine "Erfolgsgeschichte" handle. "Innerhalb von nur drei Jahren haben nicht weniger als 1,5 Millionen Besucher das Angebot der Kulturbetriebe in Anspruch genommen - das sind neun Mal mehr, als es Erwachsene im Burgenland gibt."

Die Eingliederung von neun Rechtsträgern mit 15 Kulturbetrieben in die Kultur-Betriebe Burgenland GmbH (KBB) als einzigen Rechtsträger sei notwendig gewesen und bedeute "große finanziellen Einsparungen sowie Synergien im Organisationsbereich. Diesen Weg der Sparsamkeit sowie des Abbaus von Bürokratie in der Landesholding lobt der Rechnungshof ausdrücklich", so Dax. "Insgesamt ist noch nie so viel in Kultur im Burgenland investiert worden wie jetzt", stellte der SPÖ-Politiker fest.

Der Prüfbericht zeige auf, "wie das Land Burgenland in seinen Kulturbetrieben vorgegangen ist: Diese wurden als Selbstbedienungsläden betrachtet, gewirtschaftet wurde ohne Strategie und ohne Transparenz", lautete hingegen das Resümee von Rechnungshof-Ausschuss-Obmann Thomas Steiner und Ausschuss-Mitglied Patrik Fazekas (beide ÖVP).

Beide kritisierten etwa, dass eine Regelung zur Vergabe von Freikarten gefehlt habe. Von 2015 bis 2018 seien insgesamt 36.287 Freikarten ausgegeben worden. Rechne man für die günstigste Karte rund 30 Euro, habe das Land Burgenland hier ohne Grundlage "mindestens eine Million Euro verschenkt", argumentierte Fazekas.

"Die 63 Empfehlungen des Rechnungshofes müssen sofort umgesetzt werden", forderte Steiner. Unbedingt notwendig sei daher auch - wie vom Rechnungshof empfohlen - klare Regeln für die Landesholding zu entwickeln, "damit der Umgang mit öffentlichen Mitteln für die Burgenländerinnen und Burgenländer transparent und nachvollziehbar ist."