Landtagspräsidentin Dunst gegen ÖVP-Pläne zu Ausschuss

Nach einem neuerlichen Ersuchen von Ausschussobmann Thomas Steiner an sie vergangenen Donnerstag, zu der Sitzung einzuladen, kam von Dunst am Montag der Verweis auf ihre bekannten Argumente. Die ÖVP reagierte verwundert.

Ausgangspunkt für den bereits länger schwelenden Streit war ein kritischer Bericht des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH) zur Eröffnungsbilanz des Landes. Ausschussobmann Steiner wollte daraufhin eine Sitzung einberufen und unter anderem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) laden. Die Landtagsdirektion hatte dieses Begehren bereits abgewiesen. Durch ein Gutachten, das die Volkspartei bei Verfassungsjurist Heinz Mayer in Auftrag gegeben hatte und das Anfang Dezember präsentiert wurde, sah sich die ÖVP aber in ihrer Vorgangsweise bestätigt.

In einem Schreiben an den ÖVP-Mandatar Steiner, das der APA vorliegt, erklärte Dunst am Montag einmal mehr, dass der betreffende Prüfbericht nicht mehr landtagsanhängig und damit keiner Vorberatung mehr zugänglich sei. Auch wies sie darauf hin, dass ein allfälliges Treffen einiger Ausschussmitglieder keine Sitzung des Landesrechnungshofausschusses darstelle.

Aus der ÖVP hieß es zur APA, es sei "nicht nachvollziehbar, dass Dunst die klare und eindeutige Rechtslage weiterhin missachtet". Sollte sich die Landtagspräsidentin weigern, zur Ausschusssitzung einzuladen, werde Steiner dies wieder selbst machen.