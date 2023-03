Anwalt klagt Wirtschaftsprüfer in Causa Commerzialbank

Werbung

Der Linzer Wirtschaftsanwalt Gerald Waitz hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg am Donnerstag eine Klage gegen die ehemalige Wirtschaftsprüfungskanzlei angekündigt, die der am 14. Juli 2020 behördlich geschlossenen Bank 2018 noch einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgestellt hatte. Mit einer Musterklage will die Kanzlei Waitz Rechtsanwälte eine Entschädigung für jene Kunden erreichen, die erst nach 2018 zur Commerzialbank gekommen sind.

Hintergrund der Klage sind ein Bericht der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) und ein Strafverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Prüfer und deren Kanzlei. Im APAB-Bericht wird laut Waitz festgehalten, dass zwei Wirtschaftsprüfer, die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) auf eine Sperrliste gesetzt worden waren, bei der Prüfung der Commerzialbank dennoch in führenden Positionen tätig waren. Außerdem sei bei der letzten veröffentlichten Bilanz aus 2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk abgegeben worden, noch bevor die Prüfung abgeschlossen war.

Waitz verweist auch darauf, dass die Wirtschaftsprüfer sich nicht damit befasst haben dürften, wie die Bank ihre Kunden identifiziert hat. Laut Bericht habe die Commerzialbank auch "wirtschaftlich nicht nachvollziehbare Provisionen an ihre Muttergenossenschaft gezahlt, die zu allem Übel auch noch von derselben Kanzlei geprüft wurde", meinte Waitz. Bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte die Bank nach Ansicht des Rechtsanwalts schon früher geschlossen werden müssen. Er sei zuversichtlich, eine Entschädigung für die Kunden erreichen zu können.

ÖVP: „Wirtschaftsprüfer wurden vom Land beauftragt“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas sieht das Land in der Verantwort Foto: Land Burgenland

Die ÖVP kritisiert im Lichte der neuesten Anzeigen vor allem das Land und die SPÖ: „Die politische Dimension des Skandals ist noch immer nicht vollständig aufgearbeitet. Es darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, dass das Land Burgenland die Wirtschaftsprüfungskanzlei bestellt hat. Natürlich wurde dabei auf einen SPÖ-nahen Wirtschaftsprüfer gesetzt“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas zu den Vorwürfen der Linzer Rechtsanwaltskanzlei. Fazekas verweist zudem auf den U-Ausschuss in der Causa Commerzialbank: „Der U-Ausschuss hat eines gezeigt, ohne die SPÖ hätte es die Commerzialbank nie gegeben.“