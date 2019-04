5 Krankenhäuser

… und 3.350 Beschäftigte: Standort- und Beschäftigungsgarantie sind Grundlagen des Masterplans für die Spitäler.

10 Euro

Dies gilt als Stundenlohn im Hinblick auf den Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst; Umsetzung geplant bis 2020.

23,04 Prozent

Diese Investitionsquote soll im heurigen Landesbudget erreicht werden, „ohne vom Sparziel abzugehen“.

50 Arbeitsplätze

Diese sollen mit der Ausweitung der „Sicherheitspartner“ auf alle Bezirke im Endausbau geschaffen werden.

17.000 Florianis

Für die 372 Feuerwehren sollen im neuen Gesetz „Unklarheiten“ beseitigt und das Feuerwehrwesen „demokratisiert“ werden.

30 Funkgeräte

Beim Ausbau des Digitalfunks werden auch die Bezirkshauptmannschaften und Regierungsbüros ausgestattet.

10 Pflegeberater

Sie sind in Bezirkshauptmannschaften im Einsatz und sollen Bedürftigen helfen, individuelle Pflege-Lösungen zu finden.

1.000 …

… neue Beschäftigte soll es heuer im Land geben. Bis 2025 sollen mehr als 110.000 Beschäftigte im Jahresschnitt verzeichnet werden.

Eine Strategie

Diese wird bis Jahresende für schnelleres Breitband-Internet in allen Gemeinden erarbeitet.

16 Verbände …

… und zwei Kurfonds gibt es derzeit im Tourismus. Durch Zusammenschlüsse soll die Struktur künftig effizienter werden.

Weniger …

… Bürokratie im Bereich der Legistik: Rechtsbereinigungen und Novellierungen sind in Arbeit.

Eine Anlaufstelle

Mit einer Neuaufstellung der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG) soll die Beratung für Firmen weiter ausgebaut werden.

100 Prozent

Diese Zahl gilt als Ziel der Bio-Wende. Bis 2027 soll die Hälfte der ÖPUL-geförderten Anbauflächen auf Bio umgestellt werden.

2 Grad Celsius …

… sind global als maximale Erwärmung als Ziel für den Klimaschutz vorgesehen. Im Land wird derzeit eine Klima-Strategie erarbeitet.

12 Prozent

Auf diesen Wert soll der Fahrradverkehr im Burgenland bis zum Jahr 2030 verdoppelt werden.

0 Euro

Der „echte Gratiskindergarten“ soll in allen Gemeinden umgesetzt werden und Eltern entlasten. Derzeit sind im Land 10.566 Kinder in Betreuung.

1. bis 4. Klasse

In allen Volksschulklassen soll ab kommendem Schuljahr kostenloser Englisch-Unterricht angeboten werden.

4.176 …

… Studierende zählt die FH Burgenland. Mit einem breiten Angebot soll dies weiter steigen.

123,5 Millionen

So viel steht seitens des Landes für Wohnbauförderung zur Verfügung. Mit neuer Regelung sollen mehr „Häuslbauer“ angesprochen werden.

144 Millionen

Die Summe wird in den Sicherheits-Ausbau der S31 auf 23 Kilometern Länge investiert.

19 Millionen

So viel investiert das Land jährlich in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das Angebot für Pendler wird erweitert.