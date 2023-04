EU-Förderungen: „Nur Innovationen bringen mehr Geld“

Werbung

Best-Practice-Beispiele wie den Shop der landwirtschaftlichen Fachschule in Güssing besuchte Minister Norbert Totschnig bei seinem Burgenland-Tag. Zum Lob für das Projekt im (schulischen) Landes-Umfeld gab‘s aber eine Forderung mit auf den Weg: Um Förderungen aus den landwirtschaftlichen Geldtöpfen abzuholen, brauche es auch mehr Innovationskraft.

Zu den Förderungen: 210 Millionen Euro werden österreichweit in den LEADER-Regionen verteilt, bis Juni wird entschieden, welche Projekte zum Zug kommen. 23 Millionen Euro gingen in der aktuellen Periode in die drei heimischen LEADER-Regionen, jetzt rechnet man mit mindestens ebensoviel Geld. Zugleich müssen die Regionen Antworten auf Energie- und Klimafragen geben, mit der Digitalisierung Schritt halten und nachhaltig denken, unterstrichen Totschnig und Sagartz. Mit Programmen wie ELER oder EFRE stehen noch weitere Geldtöpfe zur Verfügung.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Im Gespräch mit dem Landwirtschaftsminister blickte Sagartz bei diesem Thema auf eine lange gemeinsame Geschichte in Sachen (regionaler) EU-Förderungen zurück. Auf die abschließende Frage, ob er bei der Europawahl 2024 wieder kandidieren werde, sagte Sagartz, für diese Entscheidung sei „ja noch ein wenig Zeit“.

Sein Burgenland-Tag führte den Minister in Begleitung der Landespartei und gemeinsam mit Landwirtschaftskammer-Vize Werner Falb-Meixner unter anderem auch nach Wulkaprodersdorf, wo gemeinsam mit den Kindergartenkindern die „Gemüse-Ackerdemie“ - ein Bildungsprojekt des Ministeriums - beflanzt wurde. Im Dorfstadl Paul in Sankt Martin in der Wart findet nach mehreren Betriebsbesichtigungen am Abend noch ein Treffen mit Funktionärinnen und Funktionären der Volkspartei statt.