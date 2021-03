Noch nie suchten so viele Menschen Unterstützung bei den AK-Servicestellen, teilte AK-Präsident Gerhard Michalitsch am Freitag mit. 22,4 Mio. Euro wurden für AK-Mitglieder herausgeholt.

Die Corona-Pandemie sei ein beispielloser Einschnitt in die Arbeitswelt gewesen und habe für viel Verunsicherung gesorgt. Insgesamt zählten die AK-Juristen im Vorjahr 43.351 Beratungen im Arbeits- und Sozialrecht, der Insolvenzvertretung sowie im Lehrlings-und Jugendschutz. Im Mittelpunkt standen vor allem die Auswirkungen der zahlreichen Gesetze und kurzfristig erlassenen Verordnungen zur Bekämpfung von Covid-19.

In vielen Fällen reicht eine Beratung alleine nicht aus und es bedarf einer Intervention beim Arbeitgeber oder einer gerichtlichen Geltendmachung. 2020 wurden demnach 2.255 Vertretungen durchgeführt – durch 437 Interventionen im Arbeitsrecht, 800 Klagen beim Arbeits- und Sozialgericht sowie 1.018 Insolvenzvertretungen. Die AK-Juristen holten im Vorjahr damit 22,4 Mio. Euro für die Mitglieder heraus. "Mit 13,3 Millionen entfiel der größte Anteil auf die Insolvenz. Im Sozialrecht wurden 7,2 Millionen Euro hereingebracht und im Arbeitsrecht 1,9 Millionen Euro an vorenthaltenen Löhnen und Gehältern erstritten", so Doris Graser-Kern, Leiterin der AK-Rechtsabteilung.