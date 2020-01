Countdown zur Landtagswahl 2020: In neun Tagen, konkret am 17. Jänner, haben Wahlberechtigte bereits die Möglichkeit, ihre Stimme im Rahmen eines vorgezogenen Wahltags abzugeben – bevor dann am 26. Jänner der „eigentliche“ Wahltag auf dem Programm steht.

Um die 36 begehrten Sitze im Landtag rittern diesmal sechs Parteien: „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS und das Bündnis Liste Burgenland (LBL). Für den Einzug in den Landtag braucht eine Partei vier Prozent landesweit oder ein Grundmandat.

Besonderes Gewicht bei der Mandatsverteilung kommt dabei den Vorzugsstimmen zu. „Vorzugsstimme statt Listenreihung“ - und somit auch parteiintern „rennen“ – heißt es etwa erstmals bei der SPÖ.

Die 36 zu erringenden Mandate sind – abhängig von der Größe – den sieben (Bezirks-) Wahlkreisen zugewiesen. In Neusiedl, Eisenstadt und Oberwart sind je sieben Mandate zu holen, in Mattersburg und Oberpullendorf je fünf, in Güssing drei und in Jennersdorf zwei. Jede Partei erhält vorerst einmal so viele Mandate, wie eine zuvor ermittelte Wahlzahl in der Summe der im Wahlkreis erlangten Stimmen enthalten ist.

Vorzugsstimmen bringen den Kandidaten die Chance, das eine pro Partei im Wahlkreis fix für den Vorzugsstimmenstärksten „reservierte“ Mandat zu bekommen. Im zweiten Ermittlungsverfahren geht es dann um die Zuweisung der Restmandate über die Landesliste. Nach der Zahl der erreichten Vorzugsstimmen werden die Mandate jenen Wahlwerbern zugewiesen, die mindestens vier Prozent der für ihre Partei abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben.