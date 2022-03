Resetar legt auf Facebook nach: „Herr Bundeskanzler, erklär’s mir du!“

Werbung

„Wach endlich auf!“, schrieb die Ex-ÖVP-Landesrätin ihrer Parteikollegin Elisabeth Köstinger unter anderem ins (Facebook-)Stammbuch: Mit ihren kritischen Postings sorgt Michaela Resetar auch innerparteilich für Gesprächsstoff. Sie sei gerne „Wut-Bäuerin“, wenn sie damit ein Umdenken „bei der hohen Politik“ erreiche, legte Resetar nun auf Köstingers Facebook-Seite nach. Im Gespräch mit der BVZ erklärt sie: „Mit dem Spitznamen ,Wut-Bäuerin‘ kann ich mich ja fast schon identifizieren. Ich würde mich noch lieber ein bisschen als Robin Hood der Bauern sehen.“

Die Südburgenländerin, die elf Jahre ihrer Polit-Karriere als ÖVP-Landesrätin unter anderem für Tourismus und Bildung zuständig war, arbeitet heute in der familiären Landwirtschaft in Schachendorf mit – und in dieser Rolle ärgert sie sich nun über zu wenig Soforthilfen für die Bauern. „Taten, und nicht nur schöne Worte“, forderte Resetar von Ministerin Köstinger: „Elli, wos ist jetzt mit der Unterstützung der Bauern?“ Vor wenigen Tagen postete Resetar sogar auf der Seite von Kanzler Karl Nehammer persönlich: „Herr Bundeskanzler, erklär’s mir du, die Elli Köstinger hat sich von uns Bäuerinnen und Bauern verabschiedet …“

„Die Regierung hätte es in der Hand"

Die FPÖ-Bauern haben mittlerweile auf die Angelegenheit reagiert und geben der Ex-Landesrätin inhaltlich recht; im Hinblick auf die Förderungen sehen sie Resetar aber eher als „Großbäuerin“. Sie selbst meint dazu auf BVZ-Anfrage: „Dieser Vorwurf der FPÖ ist schon ein alter und zeigt auch, worum es mir geht: Dass man sich nicht gegenseitig schlechtmacht, sondern gemeinsam etwas bewegt.“

Die Preise für Diesel, Kunstdünger und Co. haben sich vervielfacht, das bekommen in der Landwirtschaft alle zu spüren. „Daran trägt die Regierung nicht direkt die Schuld – aber sie hätte es in der Hand, die Landwirtschaft noch mehr zu unterstützen“, erklärt Resetar ihre Kritik. „Mich stört, dass es nur Überschriften gibt, aber keine Taten“, fordert sie beispielsweise eine Senkung der Mineralölsteuer. „Man will ja nur kostendeckend arbeiten können.“ Es gehe ihr dabei auch um die nächste Generation – im Fall der Schachendorfer Landwirtschaft ist es die fünfte: „In ein paar Jahren möchte ich den Betrieb an meinen Sohn übergeben.“