30 Jahre Anerkennung: Festakt mit mahnenden Stimmen

Seit 30 Jahren sind Roma und Sinti als autochthone Volksgruppe in Österreich anerkannt. Bei einer Festveranstaltung im Parlament würdigte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, die Fortschritte bei der Gleichstellung, warnte aber zugleich vor wieder erstarkendem Antisemitismus. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erneuerte seine Unterstützung für die Forderung nach einem Holocaust-Zentrum in Wien.

Die Anerkennung als Minderheit in Österreich stelle einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilnahme der Sinti und Roma dar, betonte Rose. Zugleich schilderte er das Schicksal seiner Volksgruppe in den durch die Nationalsozialisten besetzten Ländern. 500.000 Sinti und Roma seien ermordet worden. „Gedenken und Erinnern hat nichts mit Schuldübertragung zu tun“, so Rose. Man sei es der Geschichte schuldig, dieses unvorstellbare Verbrechen wachzuhalten.

Derzeit erlebe man in Europa wieder ein Anwachsen von Antiziganismus und Rassismus, warnte Rose. Die Ausgrenzung von Sinti und Roma besonders in Mittel- und Osteuropa komme zudem einer Form von Apartheid gleich. „Antiziganismus muss vor dem Hintergrund der Geschichte genauso geächtet werden wir der Antisemitismus“, appellierte der Zentralratsvorsitzende im Plenarsaal des Parlaments. Dieser bedrohe Rechtsstaat und Demokratie.

Sobotka: „Gedenken schafft Bewusstsein“

Gleich auf mehreren Ebenen will Nationalratspräsident Sobotka das Bewusstsein schärfen, um nicht nur Antiziganismus entgegenzutreten: So forderte er in seinen Schlussworten ein Holocaust-Mahnmal für alle Opfergruppen am Schmerling-Platz neben dem Parlament sowie ein weiteres für Sinti und Roma. Ebenso brauche es ein Holocaust-Museum, wie es der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, fordert.

Sobotka plädierte für eine „Gedenkstätte, die vor allem Bildung vermittelt“, was im Kampf gegen Antiziganismus und Rassismus im Allgemeinen besonders wichtig sei, aber wo auch für die Forschung. Dabei würdigte der Nationalratspräsident das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW), durch deren Arbeit es erst die Möglichkeit gebe, darauf aufzubauen. „Wir müssen alle Kräfte mobilisieren und uns nicht in Lokalitäten zu verheddern“, meinte Sobotka zur Standortdebatte. Vielmehr benötige es einen „Schulterschluss, dieses Zentrum auch zu errichten“.

Bundesratspräsident Günter Kovacs hatte zuvor in seinen Eröffnungsworten an das Bombenattentat in der Oberwarter Romasiedlung 1995 erinnert, das die Republik erschüttert habe. Dieses schwerste politisch motivierte Attentat in der Zweiten Republik habe vor Augen geführt, wozu Rassismus fähig ist. Dagegenhalten müsse man durch Bildung, die Förderung von Kunst und Kultur sowie den Erhalt der Sprache der Minderheit. „Es wurde viel erreicht, aber es bleibt noch manches zu tun“, meinte Kovacs.

Auch die für Volksgruppen zuständige Ministerin Susanne Raab (ÖVP) bezeichnete die Anerkennung als Volksgruppe in einer Videobotschaft als Meilenstein in der Minderheitenpolitik. Seitdem konnten große Fortschritte im Bereich der Inklusion erreicht werden. Doch auch heute noch fänden Diskriminierung und Antiziganismus statt, „die wir alle entschieden bekämpfen müssen“. Auch Raab unterstützt die Errichtung eines zentralen Denkmals für von den Nazis ermordete Sinti und Roma.

Gärtner-Horvath: Sprache als Schlüssel

Die Festveranstaltung im Parlament fand auch anlässlich des Internationalen Tages der Roma am 8. April statt. Dieser soll auf die Anliegen der Roma aufmerksam machen. In einer Podiumsdiskussion tauschten sich dabei auch die Botschafter Tschechiens, der Slowakei und Ungarns sowie der Vorsitzende des österreichischen Volksgruppenbeirats der Roma, Emmerich Gärtner-Horvath über Herausforderungen aus.

In Bezug auf die Situation der Roma und Sinti sieht Gärtner-Horvath Österreich als ein Musterland. Neben der Anerkennung als Minderheit vor 30 Jahren sei die Verschriftlichung der mündlich tradierten Sprache Romani ein wesentlicher Schritt für die Volksgruppe gewesen. Allerdings fehlen ihm zufolge Pädagoginnen und Pädagogen, die die Sprache unterrichten können. Ein europaweit kodifiziertes Romani könnte hier zielführend sei, meint Gärtner-Horvath.

Bei den aktuellen Forderungen der Volksgruppe nannte auch der Vorsitzende das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti, wobei er auf die burgenländischen Gemeinden verwies, in denen es bereits Gedenktafeln gibt. Ein europaweites Problem sieht Gärtner-Horvath darin, dass immer wieder auch Politikerinnen und Politiker gegen Roma und andere Minderheiten hetzen würden. Dagegen müsse man vorgehen, mahnte er.