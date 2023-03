„Frauentag“ sorgt für Reibereien zwischen Grünen und SPÖ

Werbung

„Männer unter sich“ – mit einer Aussendung unter diesem Titel und mit einem Facebook-Posting nahm Grünen-Klubobfrau Regina Petrik am Internationalen Frauentag die aktuelle Postwurf-Ausgabe von „Mein Burgenland“ als Symbol für die „männliche“ Politik im Land: Natürlich kommen im Magazin auch etliche Frauen zu Wort; die Polit-Fotos und Kolumnen werden aber tatsächlich von Männern dominiert. Der Einfluss von Frauen in der Landespolitik werde von Landeschef Hans Peter Doskozil „zurückgedrängt“, kritisiert Petrik.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst meint, mit der Kritik sei der Frauenpolitik nicht geholfen. Er verweist unter anderem auf den grünen Landesgeschäftsführer und Klubdirektor und auf Landes-Initiativen wie den Gratis-Kindergarten oder die Anstellung pflegender Angehöriger mit dem Fokus auf Frauen.

Was abseits des Polit-Geplänkels bleibt, ist die konkrete Forderung, die von den Grünen auch bereits in der jüngsten Landtagssitzung formuliert wurde: Mit Blick auf die Landes-Abteilungen, die Holding und ihre Unternehmen will man eine verpflichtende Frauenquote im Land durchsetzen.