Die Software funktioniere gut und die zeitliche Staffelung bei den Anmeldungen sorge dafür, dass es keine Wartezeiten gebe, sagte ein Sprecher des Militärkommandos Burgenland auf APA-Anfrage. Mit Stand Samstagvormittag hätten sich rund 7.000 von insgesamt 8.000 Personen des Bildungspersonals angemeldet.

Lokalaugenschein Neusiedl: Lehrkräfte werden im Gymnasium getestet

Bisher sei alles problemlos abgelaufen, auch größere Cluster seien nicht entdeckt worden. Die Zahl der positiv Getesteten sei "minimal". Wenn man die Zahlen aus der Slowakei und Südtirol zum Vergleich heranziehe, könne man im Burgenland mit rund 35 positiven Tests pro Tag rechnen, sagte Militärkommandant Gernot Gasser.

Getestet wird von 7.00 bis 19.00 Uhr. Insgesamt gibt es neun Stationen, die sich allesamt in Bundesschulen befinden - eine in jeder Bezirkshauptstadt sowie in Pinkafeld und Frauenkirchen. Pro Station gebe es eine Teststraße, lediglich in Eisenstadt habe man zwei, so Gasser. Pro Teststraße und Tag könnten 500 Menschen getestet werden.

Bei den neun Stationen stehen 140 Personen im Einsatz, rund 100 sind Soldaten oder militärische Mitarbeiter. Dazu kommen Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Samariterbundes sowie 18 Freiwillige.

Gasser betonte, dass die Organisation der Massentests aufgrund des knappen Zeitbudgets eine Herausforderung darstelle. Zwischen der Ankündigung und den Lehrertests habe man drei Wochen Zeit gehabt. Die Situation sei derzeit insgesamt keine einfache.

"Wir jonglieren mit vielen Bällen in der Luft", sagte der Militärkommandant. Neben den Massentests seien 600 Personen an der Grenze im Einsatz, 28 würden beim Contact Tracing im Land aushelfen. Außerdem plane man für die Massentestung der Bevölkerung, die im Burgenland von 10. bis 15. Dezember durchgeführt wird.

Die Erfahrungen aus den Testungen des Lehrpersonals könne man für diese jedenfalls nutzen. Das Militärkommando werde das Know-how auch an das Land, die Bezirkshauptmannschaften und die Gemeinden weitergeben, betonte Gasser.