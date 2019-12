Die Personaldebatte hat die SPÖ mit ihren Präsidiums- und Parteivorstands-Sitzungen am Montag vorerst „überstanden“. Bundesobfrau Pamela Rendi-Wagner brachte ihr Sparbudget durch; bis zum Jahr 2025 soll die SPÖ schuldenfrei sein.

Bereits am Sonntag hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der ORF-Pressestunde betont, mit einer Personaldiskussion würde man „derzeit nur die strukturellen und inhaltlichen Probleme wegwischen“. Wie Rendi-Wagner, spricht auch Doskozil von der Notwendigkeit einer Neupositionierung, denn angesichts „desaströser“ Wahlergebnisse „müssen die Alarmglocken schrillen“. Die Sozialdemokratie habe an Glaubwürdigkeit verloren, so Doskozil.

Zur innerparteilichen Unruhe meinte der Landeschef: „Das ist auch ein Zeichen des Nicht-Funktionierens unseres Apparates.“ Unangenehm sei die Diskussion um Kündigungen und die 15 Millionen Euro Schulden der SPÖ. Und: Teure Beraterverträge seien „sofort aufzulösen“. Ihre Finanzen will die SPÖ mit dem Budget „in Ordnung bringen“, gespart wird auch bei Veranstaltungen und Co. Rendi-Wagner forderte kämpferisch ein Ende der „Selbstbeschädigung“.

Doskozil selbst unterstrich in der Pressestunde einmal mehr, sein Platz sei im Burgenland. Bei der Landtagswahl im Jänner will er ein Plus für die SPÖ holen. Die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ lobte Doskozil, nicht zuletzt wegen der Beschlüsse zu Mindestlohn und Pflege. Präferenzen für eine Koalition gäbe es aber keine.