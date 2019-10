Neun von zehn Eltern sind mit der Schule ihres Kindes zufrieden – die aktuelle Befragung für NMS und AHS bringt damit einen Anstieg der positiven Rückmeldungen. Zufrieden zeigen sich damit auch SPÖ-Landesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

In einem Punkt revidierte Zitz nun aber seine Meinung: Bis jetzt galt er als Verfechter des digitalen Schulbuches, meinte sogar, dieses werde das klassische Buch komplett ersetzen. Nachdem auch diese Umfrage – wie bereits die Befragung in Volksschulen – dazu eher Ablehnung ergab, meinte Zitz: „Ich richte mich natürlich nach den Wünschen der Eltern.“ Was sich aber auch zeigt: Der ergänzende Einsatz digitaler Medien ist durchaus erwünscht. Mehr als 80 Prozent der Eltern sprechen sich in der Umfrage dafür aus.

Gute Noten gibt es für das Bildungswesen; damit wolle man sich aber „nicht zurücklehnen“, betont Landesrätin Winkler.