„Meine Tochter bekommt Kopfschmerzen vom Maskentragen und jetzt noch der Impfdruck, – ich habe Respekt vor dem Heimunterricht, aber alles ist besser als die derzeitige Situation an den Schulen“, begründet eine Mutter aus Oberwart, die anonym bleiben möchte, gegenüber der BVZ die Abmeldung ihrer Zehnjährigen von der Neuen Mittelschule.

Eine „steigende Tendenz“ sei in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf erkennbar, schildert auch der zuständige Schulqualitätsmanager Klaus Schermann. 95 Eltern (Stand 10.8. 2021) hätten bereits ihre Kinder für das kommende Schuljahr abgemeldet, das seien „dreimal so viel wie 2020“, so Schermann: „Als Grund wird meist Corona angegeben.“ Mit den Eltern werde ein sachliches Aufklärungsgespräch gesucht, man sei auch dabei die Direktoren zu informieren, „denn aufgrund der steigenden Anzahl ist hier jeder Rat gefragt.“

Aktuelle landesweite Zahlen wurden auf BVZ-Anfrage seitens der Bildungsdirektion nicht genannt, Konkretes lasse sich erst mit Schulbeginn sagen, hieß es. In den letzten Jahren – also auch im vergangenen „Corona-Jahr“ – sei die Zahl der Abmeldungen aber nur minimal gestiegen und im Vergleich zur Gesamtzahl von rund 34.000 Schülern „weit unter der Ein-Prozent-Marke“ gelegen. Von einem wirklich eklatanten Zuwachs geht man auch heuer nicht aus.

Eltern, die ihre Kinder abmelden, sollte man nicht pauschal abstempeln, betont Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann: „Auch sie wollen das Beste für ihr Kind. Es geht darum, dass man abwägt.“ Grundsätzlich sei er aber „kein Fan“ von Privatunterricht, schließlich gehe es ja auch um soziales Lernen und die Schule sei „der Haupttreffpunkt von Gleichaltrigen.“

Schulabmeldungen müssen der Bildungsdirektion vor Schulbeginn angezeigt werden, Wiederanmeldungen sind jederzeit möglich. Am Ende eines Schuljahres ist eine Externistenprüfung zu absolvieren.