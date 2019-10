Die Vorgaben von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) und der Regierung sind klar: Bis zum Jahr 2021 soll das Essen in Kindergärten und Schulen auf 50 Prozent, bis 2024 auf 100 Prozent Bio umgestellt werden. In den Gemeinden regt sich nun aber Unmut: Viele Gastwirte, die Betreuungseinrichtungen beliefern, sind skeptisch.

Hans Martin Naglreiter, der von Neusiedl am See aus rund 700 Kinder mit Mittagessen versorgt, meint etwa: „Nicht jedes Produkt gibt es in Bio-Qualität aus der Region. Schlussendlich wird man auf Convenience-Produkte zurückgreifen müssen.“ Zudem sei der bürokratische Aufwand im Sinne der Bio-Zertifizierung im Tagesgeschäft groß.

Skepsis in der Branche, Entwarnung vom Land

Thomas Angerer, der vom „All in Red“ in Lutzmannsburg aus ebenfalls Schulen und Kindergärten beliefert, bringt auch den Kostenfaktor ins Spiel: „Selbst wenn nicht alles, sondern nur ein Großteil auf Bio umgestellt wird, erhöht sich der Preis.“

Franz Perner, Spartensprecher in der Wirtschaftskammer, sieht es noch drastischer und meint, die 100-prozentige Bio-Umstellung werde nicht zu schaffen sein: „Es gibt immer wieder Anfragen bei uns und einige Wirte denken auch ans Aufhören. Was viele stört, ist, dass Bio vor Regionalität geht.“ Diese Position vertritt auch die ÖVP, die – wie die Landwirtschaftskammer – Bedenken gegen die strengen Vorgaben geäußert hat.

Man habe sich die Speisepläne in den Kindergärten genau angesehen und „grundsätzlich ist da – vielleicht bis auf Südfrüchte – nichts dabei, das man biologisch im Burgenland nicht bekommt“, heißt es hingegen aus dem Büro von Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Diesbezüglich wird im Büro von Landeschef Doskozil auch auf den Anstieg bei Bio-Flächen hingewiesen.

Was die erwartete Preissteigerung angeht, verweist man seitens des Landes auf eine sozial gestaffelte zusätzliche Förderung für die Eltern. In der Gastronomie wurden aber schon Stimmen laut, die für die Umstellung ebenfalls finanzielle Unterstützung fordern.

Die Herausforderung liegt nicht nur bei den Gastwirten, sondern auch bei den Kommunen. Während GVV-Präsident Erich Trummer „Entwarnung“ gibt, zeigt sich Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits skeptischer und meint, auch an ihn habe man die Sorgen der Gastwirte herangetragen.