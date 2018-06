Während 32.458 burgenländische Schüler am Freitag in die Sommerpause starten, sind die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr angelaufen. Was die Deutschförderklassen betrifft, werden im Burgenland nun sogar noch weniger gebraucht als geschätzt, nämlich drei statt sechs. Die Bedarfsmeldung von rund 300 außerordentlichen Schülern (gerechnet hatte man mit 400) wurde vom Landesschulrat an das Bildungsministerium übermittelt.

„Etwas zurückgehen“ werden laut Landesschulrat die Schülerzahlen im Pflichtschulbereich, dennoch würden aufgrund einer „immer stärker anrollenden Pensionierungswelle“ Junglehrer gebraucht, wie Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz gegenüber der BVZ betont. Im Bundesbereich habe man noch alles abdecken können, im Pflichtschulbereich sind laut Zitz 20 Dienstposten ausgeschrieben.