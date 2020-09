Gerade im Kinderbetreuungs- und Schulbereich sei die Gefährdung durch Clusterbildung besonders hoch. "Umso wichtiger ist hier zu Schulbeginn, dass das Land Pädagoginnen und Pädagogen ermöglicht, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen", so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Von der Bundesregierung seien bereits viele Maßnahmen präsentiert worden, um einen reibungslosen Start in die Schule und den Kindergarten in Österreich zu ermöglichen. "Niederösterreich geht sogar noch einen Schritt weiter und bietet für 25.000 Pädagoginnen und Pädagogen kostenlose Tests vor Schulbeginn an", stellte ÖVP-Bildungssprecherin Julia Wagentristl fest. Damit gehe Niederösterreich mit gutem Beispiel voran: "Das wünschen wir uns nun auch im Burgenland."

Unterstützt wurde die Forderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralausschusses für Pflichtschullehrer, Helmut Gaal. Die burgenländischen Pädagogen hätten in der Zeit des Lockdowns ausgezeichnete Arbeit geleistet. Eine freiwillige kostenlose Covid-Testung wäre "ein sichtbares Zeichen der Anerkennung" und diene gleichzeitig der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten im Schulbetrieb.